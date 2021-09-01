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Путин прилетел во Владивосток

На Дальнем Востоке глава государства с рабочей поездкой пробудет с 1 по 4 сентября. В планах у него в том числе принять участие в ВЭФ, посетить космодром Восточный.

1 сентября, 06:51
<p>Фото ©<a href="http://kremlin.ru/events/president/trips/66341/photos/66271" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Kremlin.ru</a></p>

Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, где он сегодня посетит Всероссийский детский центр "Океан" и пообщается со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов. А позже глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме.

1 сентября Путин также примет участие в церемонии подписания "Добровольных обязательств" компаниями по защите детей в цифровой среде". Также российский лидер встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Кроме того, по видеосвязи Путин откроет социальные объекты в Дагестане.

В Кремле уточнили время вылета Путина во Владивосток и программу участия президента в ВЭФ

В Кремле уточнили время вылета Путина во Владивосток и программу участия президента в ВЭФ

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин пробудет на Дальнем Востоке с рабочей поездкой с 1 по 4 сентября. В планах у него — посетить космодром Восточный, выступить на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором в онлайн-формате примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Также Путин посетит Дальневосточный морской тренажёрный центр, готовящий морских специалистов, и пообщается с курсантами центра.

Песков рассказал об антителах у Путина

Песков рассказал об антителах у Путина

А ранее Владимир Путин договорился о встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Москве 9 сентября. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, переговоры президентов завершатся пресс-конференцией.

Отвечая на вопрос, подпишут ли лидеры стран все дорожные карты по интеграции, по которым были разногласия с 2019 года, Песков заявил, что не будет предвосхищать содержание встречи.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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