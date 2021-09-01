На Дальнем Востоке глава государства с рабочей поездкой пробудет с 1 по 4 сентября. В планах у него в том числе принять участие в ВЭФ, посетить космодром Восточный.

Президент России Владимир Путин прилетел во Владивосток, где он сегодня посетит Всероссийский детский центр "Океан" и пообщается со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов. А позже глава государства примет участие в Восточном экономическом форуме.

1 сентября Путин также примет участие в церемонии подписания "Добровольных обязательств" компаниями по защите детей в цифровой среде". Также российский лидер встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. Кроме того, по видеосвязи Путин откроет социальные объекты в Дагестане.

Ранее Лайф рассказывал, что президент России Владимир Путин пробудет на Дальнем Востоке с рабочей поездкой с 1 по 4 сентября. В планах у него — посетить космодром Восточный, выступить на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ), в котором в онлайн-формате примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Монголии Ухнагийн Хурэлсух. Также Путин посетит Дальневосточный морской тренажёрный центр, готовящий морских специалистов, и пообщается с курсантами центра.