На замначальника ИВС Истры завели уголовное дело после побега пятерых заключённых

В отношении замначальника истринского изолятора временного содержания, откуда в начале августа сбежали пятеро заключённых, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По данным источника Лайфа, младший лейтенант полиции Андрей Старшинов дал распоряжение поместить четверых арестантов в одну камеру, где они могли спокойно прорабатывать план побега.

Позже дежурные перевели в эту камеру пятого беглеца — Александра Мавриди. Источник уточняет, что замначальника ИВС эти незаконные действия не пресёк, не проверил камеры, а также допустил то, что его подчинённые не закрыли окошки для приёма пищи.