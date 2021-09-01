На замначальника ИВС Истры завели уголовное дело после побега пятерых заключённых
А ранее ещё двум сотрудникам изолятора предъявили обвинение в превышении полномочий. По версии следователей, один из дежурных выключил видеонаблюдение, а затем они ушли спать, не закрыв "кормушку".
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В отношении замначальника истринского изолятора временного содержания, откуда в начале августа сбежали пятеро заключённых, возбуждено уголовное дело о превышении полномочий. По данным источника Лайфа, младший лейтенант полиции Андрей Старшинов дал распоряжение поместить четверых арестантов в одну камеру, где они могли спокойно прорабатывать план побега.
Позже дежурные перевели в эту камеру пятого беглеца — Александра Мавриди. Источник уточняет, что замначальника ИВС эти незаконные действия не пресёк, не проверил камеры, а также допустил то, что его подчинённые не закрыли окошки для приёма пищи.
Напомним, 6 августа в истринском ИВС произошёл дерзкий побег. Беглецов было пятеро, среди них Александр Мавриди, подозреваемый в убийстве колбасного короля — бизнесмена Владимира Маругова. Поздно ночью сокамерники смогли выбить "кормушку" — окно для передачи пищи — и снять замки.
11 августа полиция задержала первых двух сбежавших — 34-летнего Ивана Цуркану и 35-летнего Дениса Грозаву. Они скрывались на съёмной квартире в Подольске. Третий участник побега — Николай Тетеря — сам сдался полиции. 18 августа стало известно о задержании четвёртого арестанта — Александра Бутнару. Сейчас на свободе остаётся только Мавриди, МВД объявило награду в размере полутора миллионов рублей за информацию, которая поможет его поймать.
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