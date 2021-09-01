В Москве пересадки на наземном транспорте стали бесплатными в течение 90 минут

Пересадки на наземном общественном транспорте в Москве стали бесплатными в течение 90 минут с начала поездки. Об этом в своём блоге объявил мэр столицы Сергей Собянин.

"С сегодняшнего дня, 1 сентября 2021 года, пересадка между автобусами, электробусами и трамваями разных маршрутов будет бесплатной в течение 90 минут с начала поездки", — говорится в сообщении.

Воспользоваться бесплатной пересадкой можно, привязав карту "Тройка" к личному кабинету пассажира в приложении "Метро Москвы" или на сайте метрополитена. После привязки карты функция будет подключена в течение 12 часов. Предполагается, что в день это будет экономить деньги примерно 500 тысячам пассажиров, а для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тысяч рублей.