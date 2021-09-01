Школьники в День знаний нарисовали над Петербургом фигуру Пушкина, буквы алфавита и герб РФ
Активисты сами занимались расстановкой дронов, загружали полётное задание, проверяли готовность к взлёту и подключение беспилотников.
Школьники нарисовали в небе над Царским Селом фигуру Пушкина, буквы алфавита и герб России. Видео © РДШ
Активисты Российского движения школьников вместе со специалистами компании "Геоскан" подняли тысячу квадрокоптеров и нарисовали в небе на территории Екатерининского парка в Царском Селе различные фигуры, приурочив шоу ко Дню знаний и начинающемуся новому учебному году.
В процессе светового шоу беспилотники выстраивались в воздухе в различные фигуры: зрители увидели профиль Александра Пушкина, русский алфавит, гусиное перо, книгу, карту и даже — впервые — герб России.
"Активисты "РДШ-Наука" стали инициаторами этого проекта. Они планировали размещение наших дронов в пространстве, планировали сами фигуры — как они будут размещаться, каким цветом будут светиться", — рассказал руководитель направления Павел Степанов.
Осуществлять предстартовую подготовку квадрокоптеров для проведения светового шоу специалистам помогали активисты РДШ из школ Санкт-Петербурга. Ребята занимались расстановкой аппаратов, загружали полётное задание, проверяли готовность к взлёту и подключение дронов. Школьники остались под впечатлением от события, назвав его очень красочным и невероятным.
Ранее Лайф рассказывал, что общество "Знание" запустило дни открытых дверей для школьников и студентов. Встречи с целью ознакомления пройдут по всей стране, также планируется их проведение на регулярной основе.