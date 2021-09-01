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В Калифорнии спасли одного члена экипажа разбившегося вертолёта, пятеро пропали

Сейчас продолжается спасательная операция, сообщили в Тихоокеанском флоте Военно-морских сил США.

1 сентября, 06:11
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

У побережья Калифорнии ведутся поиски пяти военнослужащих после катастрофы с вертолётом Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС.

"К настоящему моменту один член экипажа спасён, ведутся поиски ещё пяти членов экипажа вертолёта MH-60S, вылетевшего с борта авианосца Abraham Lincoln и упавшего в море у побережья Сан-Диего", — указано в сообщении.

У побережья Калифорнии разбился американский военный вертолёт

У побережья Калифорнии разбился американский военный вертолёт

Отмечается, что поисково-спасательную операцию проводят ВМС и Береговая охрана США.

Ранее Лайф рассказывал, что вертолёт ВВС США аварийно сел в центре Бухареста прямо на дорогу. Боевая машина приземлилась, повалив фонарные столбы и еле избежав столкновения с автомобилями, стоявшими в пробке.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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