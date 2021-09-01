В Калифорнии спасли одного члена экипажа разбившегося вертолёта, пятеро пропали

У побережья Калифорнии ведутся поиски пяти военнослужащих после катастрофы с вертолётом Военно-морских сил (ВМС) США. Об этом говорится в заявлении Тихоокеанского флота ВМС.

"К настоящему моменту один член экипажа спасён, ведутся поиски ещё пяти членов экипажа вертолёта MH-60S, вылетевшего с борта авианосца Abraham Lincoln и упавшего в море у побережья Сан-Диего", — указано в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательную операцию проводят ВМС и Береговая охрана США.