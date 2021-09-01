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С 1 сентября в России вступила в силу "гаражная амнистия" и ряд других законов

Уже скоро пенсионеры получат единовременную выплату, а автомобилисты теперь могут обжаловать штрафы с видеокамер.

1 сентября, 06:46
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России с 1 сентября вступил в силу ряд изменений в законодательстве, среди них "гаражная амнистия", увеличение суммы больничных по уходу за детьми, разовые пенсионные выплаты, возможность обжаловать штрафы с камеры через "Госуслуги" и другие.

Так, с сегодняшнего дня начал действовать закон об упрощённом порядке регистрации гаражей и земли под ними. Теперь граждане смогут бесплатно оформить в собственность земельные участки, на которых давно находятся их гаражи. "Гаражная амнистия" будет действовать пять лет.

В России вступила в силу пятилетняя гаражная амнистия

В России вступила в силу пятилетняя гаражная амнистия

Кроме того, в сентябре вступил в силу закон об увеличении суммы оплаты больничного по уходу за детьми в возрасте до семи лет включительно. Теперь её размер составит 100% от среднего заработка, независимо от стажа родителей, а также от места лечения ребёнка — в стационаре или амбулаторно.

Российские пенсионеры уже завтра, 2 сентября, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Это касается тех граждан, которые получают пенсию на банковскую карту. Те же, кто получает через Почту России, получат средства вместе с очередной пенсией.

А вот у автомобилистов появилась возможность обжаловать штрафы, полученные с камер видеонаблюдения, через портал "Госуслуги". Также жалобу можно оформить через сайт суда при наличии такой функции.

Новый дорожный знак введён в России с сегодняшнего дня

Новый дорожный знак введён в России с сегодняшнего дня

О других изменениях в жизни россиян, среди которых также возможность выиграть 100 тысяч рублей за вакцинацию, Лайф подробно рассказывал в материале.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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