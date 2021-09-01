В Госдуме предложили выплачивать пособия овдовевшим пенсионерам
Депутат Иван Сухарев считает, что это поможет пожилым людям легче адаптироваться к новым реалиям жизни.
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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария на имя главы Минтруда Антона Котякова.
Законодатель отмечает, что пожилые люди, потерявшие супруга, сталкиваются не только с тяжёлой психологической нагрузкой, но и с бытовыми проблемами, которых становится ещё больше из-за снижения финансовых возможностей.
"В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трёх лет", — говорится в обращении.
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По мнению парламентария, принятие предложенной инициативы поможет этой категории пожилых людей адаптироваться к новым реалиям жизни.
А ранее были названы сроки перечисления выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам. Предложение по единоразовой выплате президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия".
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