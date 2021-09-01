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В Госдуме предложили выплачивать пособия овдовевшим пенсионерам

Депутат Иван Сухарев считает, что это поможет пожилым людям легче адаптироваться к новым реалиям жизни.

1 сентября, 06:53
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести пособие для овдовевших пенсионеров в размере 50% от пенсии умершего супруга. Об этом пишет RT со ссылкой на письмо парламентария на имя главы Минтруда Антона Котякова.

Законодатель отмечает, что пожилые люди, потерявшие супруга, сталкиваются не только с тяжёлой психологической нагрузкой, но и с бытовыми проблемами, которых становится ещё больше из-за снижения финансовых возможностей.

"В целях поддержки данной категории граждан прошу вас рассмотреть возможность введения для одиноких пенсионеров, потерявших супруга-пенсионера, дополнительного ежемесячного пособия в размере 50% от суммы пенсии умершего супруга, выплачиваемого в течение трёх лет", — говорится в обращении.

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По мнению парламентария, принятие предложенной инициативы поможет этой категории пожилых людей адаптироваться к новым реалиям жизни.

А ранее были названы сроки перечисления выплаты 10 тысяч рублей пенсионерам. Предложение по единоразовой выплате президент России Владимир Путин озвучил 22 августа во время встречи с представителями партии "Единая Россия".

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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