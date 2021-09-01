Президент находится с визитом в ВДЦ "Океан", там он пообщается с победителями олимпиад и конкурсов, а также проведёт открытый урок, темой которого глава государства выбрал историю.

Путин поздравил школьников с началом нового учебного года. Видео © LIFE

Президент РФ Владимир Путин приехал во Всероссийский детский центр "Океан" во Владивостоке на встречу со школьниками. Глава государства поздравил их с началом нового учебного года.

"Хочу поздравить вас, всех школьников, всех учителей, с замечательным праздником — с новым учебным годом. Одни из самых любимых праздников в стране — Рождество и Новый год, но 1 сентября — тоже новый год, новый учебный год. Прежде всего хочу поздравить первоклашек, которые впервые пойдут в школу", — отметил президент, начиная беседу с детьми.

В "Океане" Путин в рамках марафона "Новое знание" проводит открытый урок, глава государства выбрал в качестве темы беседы историю, которая "важна, чтобы понять, в каких условиях живём сегодня и что нас ожидает завтра".

Напомним, сегодня глава государства прилетел во Владивосток. Помимо встречи со школьниками – победителями олимпиад и конкурсов Владимир Путин примет участие в церемонии подписания "Добровольных обязательств" компаниями по защите детей в цифровой среде". Также российский лидер встретится с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и по видеосвязи откроет социальные объекты в Дагестане.