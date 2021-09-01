Россияне назвали самые привлекательные для туризма города страны

Россияне назвали наиболее привлекательные города страны с точки зрения внутреннего туризма. На первом месте оказался Санкт-Петербург, Москву определили на второе. Третье место взяли сразу несколько городов: Казань, Сочи и Калининград. Таковы итоги опроса, проведённого сервисом путешествий OneTwoTrip. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

Сразу за первыми тремя местами идёт Геленджик. Пятое место поделили Ялта и Краснодар, шестое место отдали Севастополю, а замыкает список Анапа.

"Среди природных локаций наиболее востребованными оказались республики Северного Кавказа — оценка 8,5. Кроме того, высоким оказался туристический потенциал Карелии и Байкала — 8,3, Крыма — 8,2, Краснодарского края — 8,1, а также Алтая — 8 баллов", — говорится в выводах авторов исследования.

Участники опроса среди основных положительных характеристик чаще всего выбирали большое количество достопримечательностей и живописную природу, а главными минусами называли множество туристов, высокие цены, нехватку точек с питанием и вариантов жилья.