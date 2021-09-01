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Путин назвал нулевым результат 20-летнего нахождения США в Афганистане

Чтобы изменения случились, ситуация должна созреть. Для этого нужно помогать людям, но делать это цивилизованным способом, подчеркнул глава государства.

1 сентября, 07:40

Владимир Путин — о результате 20-летней операции США в Афганистане. Видео © LIFE

Результатом попыток США на протяжении 20 лет цивилизовать людей, которые проживают в Афганистане, стали одни трагедии. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"Афганистан. Что там произошло? 20 лет американские войска присутствовали на этой территории и 20 лет пытались цивилизовать людей, которые живут там. А по сути — внедрять свои нормы и стандарты жизни в самом широком смысле слова, в том числе и политической организации жизни общества. Результат — одни трагедии, одни потери — и для США, и для тех, кто там живёт", — сказал глава государства, выступая перед школьниками во Владивостоке.

Результат этой миссии нулевой, уточнил президент. А причиной этого стало то, что Соединённые Штаты не учитывали исторические, культурные и философские традиции этой страны. Извне невозможно навязать ничего, считает Путин, ведь ситуация должна созреть, а для этого нужно помогать людям, но делать это цивилизованным способом.

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Ранее президент США Джо Байден заявил о конце эры, когда США пытались силой перестроить другие страны. По словам американского лидера, перед Белым домом стоял выбор между уходом из Афганистана и эскалацией конфликта.

Напомним, 15 августа боевики радикального движения "Талибан"* вошли в Кабул и объявили о контроле над всей территорией Афганистана, подняли свой флаг над президентским дворцом и заявили об окончании войны. Глава государства Ашраф Гани ушёл в отставку и покинул страну. После этого в столице началась паника, люди пытались бежать из города, некоторые попытки закончились трагедией. В Пентагоне в ночь на 31 августа подтвердили полный вывод войск США из Афганистана.

Лайф разбирался, кто такие талибы и что несёт "Талибан" жителям Афганистана.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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