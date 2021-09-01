Путин предупредил об информационном мусоре, который подаётся как истина
Доверять такой информации нельзя, ведь обычно это мнение не настоящих специалистов, а тех, кто выдаёт себя за них, указал глава государства.
Фото © Kremlin.ru
В современном мире есть множество ресурсов, где найти можно всё что угодно. Однако проблема заключается в качестве информации, подаваемой там как истина в последней инстанции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"В современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов — интернеты, рунеты, там чего только нет. Туда залезешь — там можно вроде бы узнать всё, от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации", — сказал Путин, выступая перед школьниками в рамках марафона "Новое знание".
Глава государства заметил, что в этом потоке очень большое количество информационного мусора, который часто подаётся как истина в последней инстанции. Поверить ему нельзя, ведь обычно это мнение не настоящих специалистов, а тех, кто выдаёт себя за них, уточнил Путин. При этом президент отметил, что общество "Знание" опирается на мнение настоящих профессионалов, которым можно доверять.
Напомним, что просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно будет посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в социальной сети "ВКонтакте".
В марафоне примут участие более 150 лекторов и наставников. Это успешные бизнесмены, учёные, представители культурной сферы, спортсмены, видные государственные деятели. Среди спикеров заявлены глава МИД РФ Сергей Лавров, рэпер Василий Вакуленко (Баста), уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова, основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва, боец Хабиб Нурмагомедов и многие другие. Лайф сообщал, что президента Владимира Путина тоже пригласили поучаствовать в марафоне общества "Знание".
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