Путин предупредил об информационном мусоре, который подаётся как истина

В современном мире есть множество ресурсов, где найти можно всё что угодно. Однако проблема заключается в качестве информации, подаваемой там как истина в последней инстанции. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

"В современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов — интернеты, рунеты, там чего только нет. Туда залезешь — там можно вроде бы узнать всё, от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации", — сказал Путин, выступая перед школьниками в рамках марафона "Новое знание".

Глава государства заметил, что в этом потоке очень большое количество информационного мусора, который часто подаётся как истина в последней инстанции. Поверить ему нельзя, ведь обычно это мнение не настоящих специалистов, а тех, кто выдаёт себя за них, уточнил Путин. При этом президент отметил, что общество "Знание" опирается на мнение настоящих профессионалов, которым можно доверять.

Напомним, что просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно будет посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в социальной сети "ВКонтакте".