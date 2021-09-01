В краснодарской школе набрали первые классы на все буквы алфавита — от А до Я
В последние годы в кубанскую столицу переезжает всё больше людей — судя по всему, социальная инфраструктура не успевает за растущим количеством жителей.
В краснодарской школе набрали первые классы на все буквы алфавита. Видео © LIFE
В краснодарской школе № 94 набрали первые классы на все буквы алфавита — сегодня туда на линейку пришло более 800 первоклашек. Учебное заведение рассчитано только на 1100 детей, однако в этом году пришлось принять в четыре раза больше. Естественно, уроки будут проводиться в несколько смен.
Такой всплеск числа учеников специалисты объясняют высоким уровнем внутренней миграции в кубанскую столицу. В последние годы в Краснодар переезжает всё больше людей — судя по всему, социальная инфраструктура не успевает за растущим количеством жителей.
А ранее президент России Владимир Путин поздравил школьников с началом нового учебного года. Сейчас глава государства находится во Владивостоке с визитом в ВДЦ "Океан", там он общается с победителями олимпиад и конкурсов, а также проводит открытый урок, темой которого выбрал историю.