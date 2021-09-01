В краснодарской школе набрали первые классы на все буквы алфавита — от А до Я

В последние годы в кубанскую столицу переезжает всё больше людей — судя по всему, социальная инфраструктура не успевает за растущим количеством жителей.

В краснодарской школе набрали первые классы на все буквы алфавита. Видео © LIFE

В краснодарской школе № 94 набрали первые классы на все буквы алфавита — сегодня туда на линейку пришло более 800 первоклашек. Учебное заведение рассчитано только на 1100 детей, однако в этом году пришлось принять в четыре раза больше. Естественно, уроки будут проводиться в несколько смен.

Такой всплеск числа учеников специалисты объясняют высоким уровнем внутренней миграции в кубанскую столицу. В последние годы в Краснодар переезжает всё больше людей — судя по всему, социальная инфраструктура не успевает за растущим количеством жителей.





