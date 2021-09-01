У школьников появятся новые льготы: Какие доплаты получат ученики и их родители С 1 сентября семьи школьников получат несколько новых льгот, которых не было раньше. К тому же определённые компенсации и пособия станут больше. Что ждёт учеников и их родителей в новом учебном году? 31 августа, 21:40 Варианты дизайна "Пушкинской карты" на презентации, посвящённой запуску программы, в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. Фото © ТАСС / Артём Геодакян

С 1 сентября 2021 года школьники и студенты могут получить "Пушкинскую карту". Деньги на эту программу были выделены в соответствии с распоряжением правительства. Это специальная банковская карта для молодёжи, которой можно будет расплачиваться только при покупке билетов на культурные мероприятия.

— С её помощью молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут приобретать билеты в театры, музеи и концертные залы за государственный счёт. В 2021 году на каждую "Пушкинскую карту" будет зачислено по 3000 рублей. Получить её можно через портал "Госуслуги". Для этого необходимо там зарегистрироваться и подтвердить учётную запись, — рассказал управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Он также отметил, что школьники и студенты с 1 сентября 2021 года вновь будут пользоваться льготным проездом. При этом в Москве и Московской области они получат скидку в 50% при покупке билета на пригородные поезда.

Также детей ждёт бесплатное питание в школах. Как пояснила ведущий юрист "Европейской юридической службы" Оксана Красовская, ранее обеспечением питания учащихся занимались исключительно на региональном и муниципальном уровнях. В 2020 году внесли изменения в закон, согласно которым все ученики начальных классов должны быть обеспечены горячей едой. В меню должно быть горячее блюдо, не считая горячего напитка. Финансирование идёт в том числе из федерального бюджета.

Несмотря на то что изменения в закон были приняты ещё в прошлом году, обеспечить сразу всех учеников младших классов горячим питанием смогли не все школы. Именно для этого был предусмотрен переходный период. Сейчас он закончился. Соответственно, с 1 сентября горячая еда должна войти в меню всех детей младшего школьного возраста.

— Таким образом, ученики с первого по четвёртый класс независимо от статуса семьи будут получать питание. Также за счёт бюджета региона может предоставляться бесплатное двухразовое питание. Отдельно стоит сказать про льготников. Так, в Москве учащиеся с первого по одиннадцатый класс питаются бесплатно, если они относятся к определённым категориям. Например, живут в многодетных или малообеспеченных семьях. Бесплатное питание положено также детям-сиротам и оставшимся без попечения родителей, инвалидам или имеющим родителей-инвалидов первой или второй группы, а также школьникам, получающим пенсию по потере кормильца, — пояснила Оксана Красовская.

По словам юриста, подать заявление на предоставление питания можно через портал mos.ru. Срок предоставления льготы — восемь рабочих дней.

Кстати, родители смогут проконтролировать качество питания. Если их что-то не устроит, есть возможность оставить жалобу или предложение на портале госуслуг. Там есть соответствующий раздел.

— Кроме того, с 1 сентября внесены изменения в порядок оплаты больничных при болезни ребёнка, теперь для родителей детей до восьми лет она будет составлять 100% от среднего заработка. Наряду с этим семьи, имеющие детей в возрасте от шести до 18 лет, или детей-инвалидов в возрасте от 18 до 23 лет, получат по 10000 рублей единовременно. Для получения выплат необходимо подать заявление, — добавил Алексей Гавришев.

Достаточно много льгот сейчас могут получить многодетные родители. Например, они имеют право на ежегодный отпуск в удобное время, если в семье трое и более детей до 18 лет, а младшему нет 14 лет. Также предоставляется вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного участка. Можно получить дополнительный вычет по налогу на имущество.

Для многодетных семей существует субсидия на погашение ипотеки — до 450 000 рублей. Предусмотрен также стандартный налоговый вычет по 1400 рублей в месяц на первого и второго ребёнка и 3000 рублей — на третьего и последующих. Есть субсидия на оплату услуг ЖКХ, если расходы выше норматива. К тому же многодетные мамы могут досрочно выйти на пенсию. Всё это федеральные льготы.

Есть ещё и региональные, которые различаются в зависимости от места проживания семьи. Среди них бесплатные земельные участки, скидки на оплату услуг ЖКХ не менее 30%, льготные кредиты, бесплатная парковка, бесплатные лекарства для детей до шести лет и субсидии на покупку жилья.

Авторы Нина Важдаева