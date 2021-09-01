Путин на марафоне "Новое знание" рассказал школьникам о детских мечтах

Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Владивостоке рассказал о своих детских мечтах относительно будущей профессии. Глава государства подчеркнул, что ему удалось реализовать задуманное.

Он пояснил, что в разные периоды жизни человек соотносит мечты с уровнем своего развития и мироощущения. И это нормально, когда в юном возрасте цели часто меняются. Российский лидер отметил, что он, как и многие мальчики, в детстве хотел быть моряком, лётчиком или разведчиком.

"Но это не главное. Главное, что и школьное воспитание, воспитание в семье, окружение — всё было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству. Сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чём мечтал", — добавил Путин, выступая перед школьниками в рамках марафона "Новое знание".

Напомним, что просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно будет посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в социальной сети "ВКонтакте".