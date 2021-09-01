Путин на марафоне "Новое знание" рассказал школьникам о детских мечтах
Глава государства пояснил, что в разные периоды жизни человек соотносит желания с уровнем своего развития и мироощущения. И это нормально, когда в юном возрасте цели часто меняются.
Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин на встрече со школьниками во Владивостоке рассказал о своих детских мечтах относительно будущей профессии. Глава государства подчеркнул, что ему удалось реализовать задуманное.
Он пояснил, что в разные периоды жизни человек соотносит мечты с уровнем своего развития и мироощущения. И это нормально, когда в юном возрасте цели часто меняются. Российский лидер отметил, что он, как и многие мальчики, в детстве хотел быть моряком, лётчиком или разведчиком.
"Но это не главное. Главное, что и школьное воспитание, воспитание в семье, окружение — всё было нацелено на то, чтобы посвятить себя служению Отечеству. Сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чём мечтал", — добавил Путин, выступая перед школьниками в рамках марафона "Новое знание".
Напомним, что просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно будет посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в социальной сети "ВКонтакте".
В марафоне примет участие более 150 лекторов и наставников. Это успешные бизнесмены, учёные, представители культурной сферы, спортсмены, видные государственные деятели. Среди спикеров заявлены глава МИД РФ Сергей Лавров, рэпер Василий Вакуленко (Баста), уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова, основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва, боец Хабиб Нурмагомедов и многие другие. Лайф сообщал, что президента Владимира Путина тоже пригласили поучаствовать в марафоне общества "Знание".
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