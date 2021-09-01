Петербург вновь обошёл Москву по числу случаев заражения ковидом за сутки

Санкт-Петербург обошёл Москву по числу выявленных за сутки случаев коронавируса. В Северной столице инфекцию обнаружили у 1312 человек, в то время как в Москве — у 1229. Такие данные приводят в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего за минувшие сутки в России выявили 18 368 новых заражений. При этом выздоровело 18 325 человек, а скончалось 790 пациентов. За всё время пандемии в стране выявили 6 937 333 случая заболевания и 6 199 379 вылечившихся. Также зарегистрировано 184 014 летальных исходов.