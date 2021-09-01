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Петербург вновь обошёл Москву по числу случаев заражения ковидом за сутки

В предыдущий раз подобное случилось ещё 10 августа. Всего же за 24 часа инфекция подтвердилась более чем у 18 тысяч жителей России.

1 сентября, 08:48
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Санкт-Петербург обошёл Москву по числу выявленных за сутки случаев коронавируса. В Северной столице инфекцию обнаружили у 1312 человек, в то время как в Москве — у 1229. Такие данные приводят в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Всего за минувшие сутки в России выявили 18 368 новых заражений. При этом выздоровело 18 325 человек, а скончалось 790 пациентов. За всё время пандемии в стране выявили 6 937 333 случая заболевания и 6 199 379 вылечившихся. Также зарегистрировано 184 014 летальных исходов.

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А ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко объяснил, почему в некоторых регионах единичные случаи заболевания ковидом. По словам министра, сейчас в России преобладает индийский вариант коронавирусной инфекции.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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