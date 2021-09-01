Девушка родила ребёнка с редким заболеванием, из-за которого он выглядит как Бенджамин Баттон
И отношение к малышу в Сети очень расстроило молодую маму, которая никак не ожидала получить ребёнка с генетическим дефектом.
20-летняя мама из Восточно-Капской провинции в ЮАР с нетерпением ждала появления малыша, но всё пошло не по плану. Схватки уже начались, а скорая так и не ехала, поэтому роды семья решила принимать дома. Близкие родственницы с огромным опытом, в том числе и бабушка, помогали как могли, однако стоило малышке показаться миру, как женщины увидели её морщинистые ручки и лицо.
Боясь сделать что-то непоправимое, молодую маму срочно отвезли в больницу на найденном фургоне, где врачи уже разобрались в ситуации. Родившаяся девочка сильно отличалась от других детей из-за старческой внешности, и ей сразу поставили диагноз "прогерия". При этом редком генетическом заболевании происходит преждевременное старение внешних и внутренних органов.
Фото маленькой девочки завирусились в соцсетях, где многие посочувствовали её семье, однако оказалось немало и тех, кто принялся злобно шутить над ребёнком, обзывая обезьяной и черносливом.
"Если бы я могла — всех бы их в тюрьму попересажала!" — возмущалась расстроенная мама. Её поддержал и глава организации по правам ребёнка Петрос Маджола, пишет Pulse.
Пользователям соцсетей стоит помнить, что мама не планировала рожать такого ребёнка. Внутри неё нет завода по производству стандартных малышей. Людям нужно принимать детей такими, какими они родились
WOW-news
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