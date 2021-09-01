НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Девушка родила ребёнка с редким заболеванием, из-за которого он выглядит как Бенджамин Баттон

И отношение к малышу в Сети очень расстроило молодую маму, которая никак не ожидала получить ребёнка с генетическим дефектом.

1 сентября, 07:54

Фото © Facebook / Deltablog

20-летняя мама из Восточно-Капской провинции в ЮАР с нетерпением ждала появления малыша, но всё пошло не по плану. Схватки уже начались, а скорая так и не ехала, поэтому роды семья решила принимать дома. Близкие родственницы с огромным опытом, в том числе и бабушка, помогали как могли, однако стоило малышке показаться миру, как женщины увидели её морщинистые ручки и лицо.

Фото © Facebook / Deltablog

Фото © Facebook / Deltablog

Боясь сделать что-то непоправимое, молодую маму срочно отвезли в больницу на найденном фургоне, где врачи уже разобрались в ситуации. Родившаяся девочка сильно отличалась от других детей из-за старческой внешности, и ей сразу поставили диагноз "прогерия". При этом редком генетическом заболевании происходит преждевременное старение внешних и внутренних органов.

Фото © Facebook / Deltablog

Фото © Facebook / Deltablog

Фото маленькой девочки завирусились в соцсетях, где многие посочувствовали её семье, однако оказалось немало и тех, кто принялся злобно шутить над ребёнком, обзывая обезьяной и черносливом.

"Если бы я могла — всех бы их в тюрьму попересажала!" — возмущалась расстроенная мама. Её поддержал и глава организации по правам ребёнка Петрос Маджола, пишет Pulse.

Фото © Facebook / Deltablog

Фото © Facebook / Deltablog

Пользователям соцсетей стоит помнить, что мама не планировала рожать такого ребёнка. Внутри неё нет завода по производству стандартных малышей. Людям нужно принимать детей такими, какими они родились

Петрос Маджола

Этот египетский спортсмен стал чудом Паралимпиады, ведь он играет в настольный теннис без рук

Этот египетский спортсмен стал чудом Паралимпиады, ведь он играет в настольный теннис без рук

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В краснодарской школе набрали первые классы на все буквы алфавита — от А до Я

сегодня в 08:11

12-летняя москвичка узнала, что беременна, попав в больницу с аппендицитом

вчера в 15:41

"Организм справится сам": Врач рассказал, при какой температуре тело человека лучше борется с инфекцией

сегодня в 04:59

Меган Фокс заставила фанатов краснеть, отправившись на прогулку в боди, из которого выпала грудь

сегодня в 08:42

Моргенштерн объяснил, как ему удалось обвести вокруг пальца Службу безопасности Украины

сегодня в 08:39

Новости партнеров

Layer 1