Девушка родила ребёнка с редким заболеванием, из-за которого он выглядит как Бенджамин Баттон

20-летняя мама из Восточно-Капской провинции в ЮАР с нетерпением ждала появления малыша, но всё пошло не по плану. Схватки уже начались, а скорая так и не ехала, поэтому роды семья решила принимать дома. Близкие родственницы с огромным опытом, в том числе и бабушка, помогали как могли, однако стоило малышке показаться миру, как женщины увидели её морщинистые ручки и лицо.

Боясь сделать что-то непоправимое, молодую маму срочно отвезли в больницу на найденном фургоне, где врачи уже разобрались в ситуации. Родившаяся девочка сильно отличалась от других детей из-за старческой внешности, и ей сразу поставили диагноз "прогерия". При этом редком генетическом заболевании происходит преждевременное старение внешних и внутренних органов.

Фото маленькой девочки завирусились в соцсетях, где многие посочувствовали её семье, однако оказалось немало и тех, кто принялся злобно шутить над ребёнком, обзывая обезьяной и черносливом.

"Если бы я могла — всех бы их в тюрьму попересажала!" — возмущалась расстроенная мама. Её поддержал и глава организации по правам ребёнка Петрос Маджола, пишет Pulse.