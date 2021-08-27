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Этот египетский спортсмен стал чудом Паралимпиады, ведь он играет в настольный теннис без рук

Пользователи соцсетей пристыжены его примером, ведь, глядя на Ибрагима, сложно жаловаться на свою тяжёлую жизнь.

27 августа, 07:52

Фото © Twitter / Paralympic Games

48-летний Ибрагим Хамадту из Египта только приехал на Паралимпиаду в Токио, чтобы выиграть золото в настольном теннисе, но уже стал знаменит на весь мир. Мужчина потерял руки в несчастном случае на поезде, когда ему было десять лет, однако это не остановило его. Теперь Ибрагим соревнуется в таком виде спорта, в котором без рук просто невозможно, пишет Lad Bible.

Видео © Twitter / Omid Djalili

Теннисист придумал свою схему: он держит ракетку в зубах и отбивает головой, а подбирает мяч и подаёт ногами. Ибрагим признался, что и не думал изначально идти в настольный теннис. Однажды он присутствовал на игре двух друзей и выступал судьёй. Во время игры он дал пару советов, но его быстро осадили, заявив, что Ибрагим в этом всё равно не разбирается, потому что никогда не сможет играть сам.

Фото © Twitter / Paralympic Games

Фото © Twitter / Paralympic Games

Из упрямства парень стал заниматься теннисом и только год у него ушёл на то, чтобы научиться управлять ракеткой. Зато теперь он попал на Паралимпиаду, и это уже его вторые Игры. В Рио-2016 Ибрагиму не удалось завоевать медаль, но у него большие планы на Токио-2020. В Сети поддерживают спортсмена, поражаясь его настойчивости и целеустремлённости.

Фото © Twitter / ESPN UK

Фото © Twitter / ESPN UK

Каждый раз, когда вы захотите что-то бросить, потому что у вас не получается или вам слишком сложно, посмотрите на игру этого теннисиста

Phillip van Osten

Вы всё ещё жалуетесь на свою тяжёлую жизнь? Посмотрите на него! И покажите взрослым, детям — всем. Держать ракетку зубами — с ума сойти...

Ignatius Dineen

Я просто поражён историей этого теннисиста. Она невероятно вдохновляет!

Marcus Chhan

Олимпийский бегун нашёл девушку, благодаря которой он выиграл золото, и эту встречу нужно видеть

Олимпийский бегун нашёл девушку, благодаря которой он выиграл золото, и эту встречу нужно видеть

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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