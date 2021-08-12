Олимпийский бегун нашёл девушку, благодаря которой он выиграл золото, и эту встречу нужно видеть

31-летний Хансл Парчмент, который представлял Ямайку на Олимпийских играх – 2020, заблудился и случайно приехал в центр водных видов спорта. Спортсмен должен был участвовать в беге с препятствиями, так что бассейны ему были совсем не нужны, а как добраться до треков, он не знал. Связавшись с организаторами, Хансл понял, что единственный вариант — это уехать обратно в олимпийскую деревню и уже оттуда сесть на автобус, следующий до места назначения. Но в таком случае спортсмен не успел бы вовремя и пропустил бы соревнования.

И тогда легкоатлету повезло встретить девушку, которая работала волонтёром неподалёку. 25-летняя Тихана Стойкович дала бегуну деньги на такси и отправила его прямиком на забег на 110 метров, где он выиграл золото!

Кадры из видео © Twitter / ParchmentHansle

Спустя два дня Хансл вернулся на то же самое место, чтобы отблагодарить девушку. На видео, которое он опубликовал у себя в твиттер-аккаунте, мужчина нашёл Тихану, дал ей потрогать свою золотую медаль и сказал, что она буквально помогла ему добраться до финала. Потом он подарил девушке-волонтёру жёлтую рубашку ямайской команды и вернул ей деньги за такси.

Фото © Twitter / ParchmentHansle, Instagram / d_treefairy

Оригинальный твит Хансла вскоре стал вирусным. Видео оценили тысячи человек, а в комментариях пользователи поблагодарили и Тихану за её работу, и Парчмента — за его доброту.

Вау! Просто вау! Безвозмездное проявление доброты. <...> Пусть удача всегда будет на её стороне Casey94110229