Сын Робина Уильямса написал трогательное обращение к отцу спустя 7 лет, как тот свёл счёты с жизнью

На счету Робина Уильямса десятки ролей. Он мог быть смешным, умел заставлять плакать. Неудивительно, что к 63 годам у него была многомиллионная армия поклонников, которые были в ужасе, узнав, что их любимый актёр свёл счёты с жизнью. А описать горе людей, которым Робин подарил жизнь, едва ли возможно. В день седьмой годовщины смерти Уильямса его старший сын Зак написал обращение к отцу.

Фото © Twitter / zakwilliams

Папа, ты скончался семь лет назад. Радость и вдохновение, которые ты принёс в этот мир, навсегда останутся наследием для твоей семьи, друзей и поклонников, которых ты так любил. Ты жил, чтобы смешить людей и помогать им. Сегодня мы почтим твою память. Люблю тебя до скончания веков Зак Уильямс

Когда Зак опубликовал письмо в своём Twitter-аккаунте zakwilliams, пост тут же стал вирусным. Меньше чем за сутки его оценили почти 700 тысяч человек, а фанаты в комментариях вывели в топы хештег #RobinWilliams. Тысячи человек поблагодарили актёра за счастливое детство, за вдохновение и эмоции.

Фото © Twitter / zakwilliams

Робин вдохновил меня стать врачом и педиатром. В детстве я смотрел "Целителя Адамса", и он тут же стал моим любимым фильмом. Я часто думаю об Уильямсе, особенно сегодня. Бьюсь об заклад, я не единственный доктор, которого он вдохновил NateBayerMD

Я бывший сотрудник благотворительного фонда Make-A-Wish. Ваш отец был одним из самых бескорыстных и сострадательных людей, которых я когда-либо встречал! Он принёс столько радости и любви многим детям, которым это было так нужно! Сожалею о вашей потере. Посылаю крепкие объятия pilarwish