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Оксана Самойлова похвасталась натуральной красотой в сториз, забыв про все свои операции и филлеры

Пользователей Сети позабавила её гордость, ведь при взгляде на лицо блогерши сразу становится понятно, насколько оно было изменено.

12 августа, 10:45

Фото © Instagram / samoylovaoxana

33-летняя модель и блогерша Оксана Самойлова недавно изрядно повеселила 14,3 млн своих подписчиков. Инста-дива опубликовала в сториз фото с мамой, подписав, что оно сделано без косметики, фильтров и прочих улучшающих хитростей. Во времена бодипозитива такой поступок только поощряется и был бы встречен восторгами, однако есть один нюанс, который портит картину — Интернет помнит, как сильно преобразила себя Оксана при помощи хирургов и косметологов.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

По мнению эксперта, даже на снимке из сториз заметно, что модель сделала ринопластику, подправила глаза и скулы, отшлифовала веки, удалила комки Биша и накачала губы до невероятных размеров. Это не считая дополнительных филлеров в лицо и процедур вроде татуажа, а также увеличения и подтяжки груди. При этом рядом сидящая мама, несмотря на явные походы к косметологу, выглядит вполне естественно.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Пластика очевидна за километр. Так кардинально люди не меняются, причём, на мой взгляд, до было интереснее, а сейчас нет никакой индивидуальности. И зачем ботокс в молодости колоть? Это уже с головой какие-то проблемы

Виктория Чехова

Какая же она заколотая

Mayya

Как не жалко саму себя? Общий наркоз, нож хирурга... Мне лапароскопию делали — я вся обстрадалась. Какие нужно иметь комплексы, чтобы кроить, и кроить, и кроить саму себя

masha.abramovich

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Фото © Instagram / samoylovaoxana

То, что к своей внешности Оксана Самойлова подходит со всей серьезностью, понятно и по тому, что она выпустила свою линейку уходовой косметики Sammy Beauty. Правда, и тут модель угодила в скандал, когда вся ее рекламная кампания оказалась слишком похожей на дизайн и способы продвижения бренда Кайли Дженнер. К тому же блогерша утверждала, что долго занималась разработкой своих продуктов, однако по составу косметика Sammy Beauty оказалась почти идентична продуктам Mixit, которые производятся на том же заводе, но стоят на порядок меньше.

Полина Гагарина ещё больше похудела, показав новое фото в бикини, и фанаты умоляют её одуматься

Полина Гагарина ещё больше похудела, показав новое фото в бикини, и фанаты умоляют её одуматься

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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