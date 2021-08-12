Оксана Самойлова похвасталась натуральной красотой в сториз, забыв про все свои операции и филлеры

33-летняя модель и блогерша Оксана Самойлова недавно изрядно повеселила 14,3 млн своих подписчиков. Инста-дива опубликовала в сториз фото с мамой, подписав, что оно сделано без косметики, фильтров и прочих улучшающих хитростей. Во времена бодипозитива такой поступок только поощряется и был бы встречен восторгами, однако есть один нюанс, который портит картину — Интернет помнит, как сильно преобразила себя Оксана при помощи хирургов и косметологов.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

По мнению эксперта, даже на снимке из сториз заметно, что модель сделала ринопластику, подправила глаза и скулы, отшлифовала веки, удалила комки Биша и накачала губы до невероятных размеров. Это не считая дополнительных филлеров в лицо и процедур вроде татуажа, а также увеличения и подтяжки груди. При этом рядом сидящая мама, несмотря на явные походы к косметологу, выглядит вполне естественно.

Фото © Instagram / samoylovaoxana

Пластика очевидна за километр. Так кардинально люди не меняются, причём, на мой взгляд, до было интереснее, а сейчас нет никакой индивидуальности. И зачем ботокс в молодости колоть? Это уже с головой какие-то проблемы Виктория Чехова

Какая же она заколотая Mayya

Как не жалко саму себя? Общий наркоз, нож хирурга... Мне лапароскопию делали — я вся обстрадалась. Какие нужно иметь комплексы, чтобы кроить, и кроить, и кроить саму себя masha.abramovich

Фото © Instagram / samoylovaoxana