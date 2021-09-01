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Рита Ора показала настолько жаркие снимки в бикини, что соблазнит даже самых бесчувственных мужчин

Любовь и солнечные лучи явно идут исполнительнице на пользу, ведь и то и другое заставляет её сиять.

1 сентября, 07:00

Фото © Instagram / ritaora

В завершение лета Рита Ора решила подарить подписчикам в "Инстаграме" несколько ярких снимков, от которых становится жарко даже в ненастный день. Звёздная красотка надела крошечное чёрное бикини и поделилась своим игривым настроением.

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

30-летняя британская певица хвасталась загорелой кожей и идеальными пропорциями. А на одном из кадров смело показала в камеру свой эффектный бюст. Знойный образ исполнительница дополнила блестящими цепями и браслетами, а глаза спрятала за солнечными очками.

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

Подписчики не могли пройти мимо соблазнительных кадров, поставив им более полумиллиона сердечек. Юзеры засыпали любимицу комплиментами, отметив её пленительную красоту. А некоторые сравнили Риту с другим секс-символом и мечтой миллионов — Дженнифер Лопес.

Такая красивая и сексуальная

Chris.p.b4con

Фото © Instagram / ritaora

Фото © Instagram / ritaora

Отличная фигура

Duckiethot

Ты похожа на Джей Ло

Glamxcharlotte

Впрочем, певица наслаждается не только солнцем, но и новым романом. Недавно Рита выложила в "Инстаграме" фото с празднования 46-летия своего возлюбленного — актёра, режиссёра и сценариста Тайки Вайтити. А 30 сентября в рамках Недели моды в Париже состоится шоу звезды Rita Ora Live From The Eiffel Tower, пишет Daily Mail.

Дочь Успенской шокировала зрителей неадекватным состоянием, когда корчилась на камеру во время пения

Дочь Успенской шокировала зрителей неадекватным состоянием, когда корчилась на камеру во время пения

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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