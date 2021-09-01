Рита Ора показала настолько жаркие снимки в бикини, что соблазнит даже самых бесчувственных мужчин
Любовь и солнечные лучи явно идут исполнительнице на пользу, ведь и то и другое заставляет её сиять.
В завершение лета Рита Ора решила подарить подписчикам в "Инстаграме" несколько ярких снимков, от которых становится жарко даже в ненастный день. Звёздная красотка надела крошечное чёрное бикини и поделилась своим игривым настроением.
30-летняя британская певица хвасталась загорелой кожей и идеальными пропорциями. А на одном из кадров смело показала в камеру свой эффектный бюст. Знойный образ исполнительница дополнила блестящими цепями и браслетами, а глаза спрятала за солнечными очками.
Подписчики не могли пройти мимо соблазнительных кадров, поставив им более полумиллиона сердечек. Юзеры засыпали любимицу комплиментами, отметив её пленительную красоту. А некоторые сравнили Риту с другим секс-символом и мечтой миллионов — Дженнифер Лопес.
Такая красивая и сексуальная
Отличная фигура
Ты похожа на Джей Ло
Впрочем, певица наслаждается не только солнцем, но и новым романом. Недавно Рита выложила в "Инстаграме" фото с празднования 46-летия своего возлюбленного — актёра, режиссёра и сценариста Тайки Вайтити. А 30 сентября в рамках Недели моды в Париже состоится шоу звезды Rita Ora Live From The Eiffel Tower, пишет Daily Mail.
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