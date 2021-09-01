Рита Ора показала настолько жаркие снимки в бикини, что соблазнит даже самых бесчувственных мужчин

В завершение лета Рита Ора решила подарить подписчикам в "Инстаграме" несколько ярких снимков, от которых становится жарко даже в ненастный день. Звёздная красотка надела крошечное чёрное бикини и поделилась своим игривым настроением.

Фото © Instagram / ritaora

30-летняя британская певица хвасталась загорелой кожей и идеальными пропорциями. А на одном из кадров смело показала в камеру свой эффектный бюст. Знойный образ исполнительница дополнила блестящими цепями и браслетами, а глаза спрятала за солнечными очками.

Фото © Instagram / ritaora

Подписчики не могли пройти мимо соблазнительных кадров, поставив им более полумиллиона сердечек. Юзеры засыпали любимицу комплиментами, отметив её пленительную красоту. А некоторые сравнили Риту с другим секс-символом и мечтой миллионов — Дженнифер Лопес.

Такая красивая и сексуальная Chris.p.b4con

Фото © Instagram / ritaora

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