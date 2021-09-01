Власти РФ сделают всё необходимое для помощи пострадавшим от пожаров в Якутии, заявил Путин
Государство будет совершенствовать нормативную базу для увеличения ответственности, значения и роли федеральных органов власти на этом направлении, отметил глава государства.
Власти России сделают всё, чтобы помочь пострадавшим от пожаров в Якутии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.
"Безусловно, власти сделают всё для того, чтобы помочь людям, которые пострадали в этой ситуации", — сказал глава государства в рамках марафона "Новое знание".
По словам президента, государство будет совершенствовать нормативную базу для увеличения ответственности, значения и роли федеральных органов власти на этом направлении.
Ранее в МЧС заявили о практически полной ликвидации лесных пожаров в Якутии, этому помог также первый снег, выпавший в регионе. Общая площадь, пройденная лесными пожарами в Якутии этим летом, превысила семь миллионов гектаров. С 1 июля жителям республики было запрещено посещать леса, введён режим ЧС регионального характера, кроме того, в Якутии и Иркутской области с 13 августа введён межрегиональный режим ЧС.
Напомним, что просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно будет посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в социальной сети "ВКонтакте".
В марафоне примет участие более 150 лекторов и наставников. Это успешные бизнесмены, учёные, представители культурной сферы, спортсмены, видные государственные деятели. Среди спикеров заявлены глава МИД РФ Сергей Лавров, рэпер Василий Вакуленко (Баста), уполномоченный при президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова, основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва, боец Хабиб Нурмагомедов и многие другие. Лайф сообщал, что президента Владимира Путина тоже пригласили поучаствовать в марафоне общества "Знание".
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