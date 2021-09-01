Власти РФ сделают всё необходимое для помощи пострадавшим от пожаров в Якутии, заявил Путин

Власти России сделают всё, чтобы помочь пострадавшим от пожаров в Якутии. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Безусловно, власти сделают всё для того, чтобы помочь людям, которые пострадали в этой ситуации", — сказал глава государства в рамках марафона "Новое знание".

По словам президента, государство будет совершенствовать нормативную базу для увеличения ответственности, значения и роли федеральных органов власти на этом направлении.

Напомним, что просветительский марафон, организованный обществом "Знание", проходит с 1 по 3 сентября по всей России. Все выступления можно будет посмотреть на сайте марафона, а также в группе "Знания" в социальной сети "ВКонтакте".