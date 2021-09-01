НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин на марафоне "Новое знание" рассказал школьникам, что бы он пожелал себе 16-летнему

Самое главное, подчеркнул президент в беседе с ребятами, — определить цель, не бояться мечтать и верить в себя.

1 сентября, 09:02
<p>Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба президента РФ

В рамках марафона "Новое знание" президент РФ Владимир Путин пообщался со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке. Ребята спросили у главы государства, что бы он пожелал себе 16-летнему, и он ответил, что посоветовал бы ставить цели, мечтать и верить в себя.

"Я уже говорил, что каждый человек себя ищет, выбирает свой путь. И я этим занимался, строил планы. Самое главное — это определить цель. Если цель ясна, понятна, есть все шансы достичь её. Самое главное — найти себя, цель и не бояться мечтать, верить в себя — и успех обеспечен", — сказал президент.

Путин на марафоне "Новое знание" рассказал школьникам о детских мечтах

Путин на марафоне "Новое знание" рассказал школьникам о детских мечтах

Кроме того, в "Океане" Владимир Путин провёл с ребятами беседу об истории. Глава государства порассуждал о том, какой была бы наша страна, если бы не страшные события XX века, а также заявил, что без Победы советского народа над нацизмом мир был бы совершенно другим и судьба всех народов была бы абсолютно другой.

Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России.

"На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Власти РФ сделают всё необходимое для помощи пострадавшим от пожаров в Якутии, заявил Путин

сегодня в 09:04

Стало известно, кто исполнил танец живота перед школьниками на линейке в Хабаровске

сегодня в 10:09

Вдова худрука театра "Ромэн" Сличенко умерла через два месяца после смерти мужа

сегодня в 10:18

Путин, Мишустин, Лавров, Нурмагомедов и Баста: Выступления на марафоне "Новое знание" можно посмотреть онлайн

сегодня в 10:13

На видео попал вертолёт талибов, которые "подвесили человека", и вот что стоит за этим роликом

сегодня в 10:01

Новости партнеров

Layer 1