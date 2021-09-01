Путин на марафоне "Новое знание" рассказал школьникам, что бы он пожелал себе 16-летнему

В рамках марафона "Новое знание" президент РФ Владимир Путин пообщался со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке. Ребята спросили у главы государства, что бы он пожелал себе 16-летнему, и он ответил, что посоветовал бы ставить цели, мечтать и верить в себя.

"Я уже говорил, что каждый человек себя ищет, выбирает свой путь. И я этим занимался, строил планы. Самое главное — это определить цель. Если цель ясна, понятна, есть все шансы достичь её. Самое главное — найти себя, цель и не бояться мечтать, верить в себя — и успех обеспечен", — сказал президент.