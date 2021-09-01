Путин на марафоне "Новое знание" рассказал школьникам, что бы он пожелал себе 16-летнему
Самое главное, подчеркнул президент в беседе с ребятами, — определить цель, не бояться мечтать и верить в себя.
Фото © ТАСС / Евгений Паулин / Пресс-служба президента РФ
В рамках марафона "Новое знание" президент РФ Владимир Путин пообщался со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке. Ребята спросили у главы государства, что бы он пожелал себе 16-летнему, и он ответил, что посоветовал бы ставить цели, мечтать и верить в себя.
"Я уже говорил, что каждый человек себя ищет, выбирает свой путь. И я этим занимался, строил планы. Самое главное — это определить цель. Если цель ясна, понятна, есть все шансы достичь её. Самое главное — найти себя, цель и не бояться мечтать, верить в себя — и успех обеспечен", — сказал президент.
Кроме того, в "Океане" Владимир Путин провёл с ребятами беседу об истории. Глава государства порассуждал о том, какой была бы наша страна, если бы не страшные события XX века, а также заявил, что без Победы советского народа над нацизмом мир был бы совершенно другим и судьба всех народов была бы абсолютно другой.
Напомним, что развитие общества "Знание" инициировал в своём Послании Федеральному собранию сам президент России.
"На современной цифровой платформе нужно перезапустить работу общества "Знание", все мы о нём хорошо помним", — отметил тогда Владимир Путин.
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