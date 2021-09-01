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"Рубин" взял в аренду российского нападающего датской команды

В прошлом сезоне он выступал в Скандинавии, хотя права на него принадлежали "Краснодару".

1 сентября, 09:26

Фото © ФК "Рубин"

Казанский "Рубин" взял в аренду нападающего Германа Онугху, который является игроком датского "Вайле".

Стоит отметить, что в прошлом сезоне он также на правах аренды выступал в "Вайле", а летом датский клуб окончательно выкупил форварда. До этого права на него принадлежали "Краснодару".

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"Добро пожаловать в "Рубин"!" говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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