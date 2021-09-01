"Рубин" взял в аренду российского нападающего датской команды
В прошлом сезоне он выступал в Скандинавии, хотя права на него принадлежали "Краснодару".
Фото © ФК "Рубин"
Казанский "Рубин" взял в аренду нападающего Германа Онугху, который является игроком датского "Вайле".
Стоит отметить, что в прошлом сезоне он также на правах аренды выступал в "Вайле", а летом датский клуб окончательно выкупил форварда. До этого права на него принадлежали "Краснодару".
"Добро пожаловать в "Рубин"!" — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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