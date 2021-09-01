Защитник "Алании" и экс-игрок чешской "Млады" Алексей Татаев в интервью Sport24 заявил, что мнение о том, что российским футболистам нужно уезжать в Европу, — это миф, ведь она бывает совершенно разной.

"Во-первых, это миф, что надо уезжать в Европу. Она не такая, как все говорят. Если бы контракт предложила "Барселона", я бы, конечно, поехал. Это другая Европа", — отметил Татаев.

Он также признался, что сделал выбор в пользу своей родной республики и команды — "Алании", хотя мог бы через год поехать в любую команду РПЛ на более выгодных для него условиях.