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"Это миф": Российский футболист рассказал, стоит ли игрокам уезжать в Европу

Сейчас он вернулся в родной для себя клуб, хотя ещё недавно выступал в Старом Свете.

1 сентября, 09:25
<p>Фото © ФК "Алания"</p>

Фото © ФК "Алания"

Защитник "Алании" и экс-игрок чешской "Млады" Алексей Татаев в интервью Sport24 заявил, что мнение о том, что российским футболистам нужно уезжать в Европу, — это миф, ведь она бывает совершенно разной.

"Во-первых, это миф, что надо уезжать в Европу. Она не такая, как все говорят. Если бы контракт предложила "Барселона", я бы, конечно, поехал. Это другая Европа", — отметил Татаев.

Он также признался, что сделал выбор в пользу своей родной республики и команды — "Алании", хотя мог бы через год поехать в любую команду РПЛ на более выгодных для него условиях.

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"Я же тоже был мальчишкой и слышал, что надо в Европу. Вот и уехал. А что взамен? Ни о чём не жалею, но, когда говорят о том, как важно уезжать, хочется ответить: "Ты обоснуй, аргументируй свои слова", — добавил Татаев.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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