"Локомотив" объявил о переходе голландского нападающего Керка

Московский "Локомотив" объявил о переходе голландского нападающего Джирано Керка, который до этого выступал за "Утрехт".

"Футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с 25-летним нидерландским нападающим Джирано Керком. Срок соглашения — четыре года. Игрок будет выступать за наш клуб под номером 7", — говорится в сообщении.