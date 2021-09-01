"Локомотив" объявил о переходе голландского нападающего Керка
За всю карьеру он провёл более 260 матчей, в которых забил 69 голов.
Фото © ФК "Локомотив"
Московский "Локомотив" объявил о переходе голландского нападающего Джирано Керка, который до этого выступал за "Утрехт".
"Футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с 25-летним нидерландским нападающим Джирано Керком. Срок соглашения — четыре года. Игрок будет выступать за наш клуб под номером 7", — говорится в сообщении.
Всего за карьеру он провёл 264 матча, в которых забил 69 голов. В прошлом сезоне он отличился девять раз в 38 играх за "Утрехт".
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