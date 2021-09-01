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Авиаэксперт назвал Лайфу причины возгорания двигателя разбившегося в Кубинке Ил-112В

По его мнению, какие-то из предпосылок катастрофы можно было допустить заранее и избежать их.

1 сентября, 09:41
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Двигатель, который стоял на потерпевшем крушение в подмосковной Кубинке Ил-112В, очень ненадёжный, о чём говорил даже его конструктор. В силовой установке ТВ7-117 существует несоответствие лопастей, из-за чего у неё повышенный износ втулок. В этом кроется причина пожаров моторов, рассказал Лайфу бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов.

"Про двигатель даже сам конструктор говорил, что они ненадёжные и когда-нибудь откажут. Так и получилось! Там есть несоответствие многим данным, в том числе и по лопастям, что приводит к большим износам втулок, и все эти пожары могут быть из-за этого", — сказал Романов.

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К крушению воздушного судна могла привести оборванная тяга правого элерона, это часть механизации крыла, которая даёт подъёмную силу на взлёте и посадке, объяснил эксперт. Если в работе элерона происходит нарушение, то получается резкая разница подъёмных сил левого и правого крыла и "самолёт перевивается". Романов также считает, что какие-то из причин катастрофы можно было допустить заранее и избежать их.

А как ранее сообщил "Коммерсант", согласно первым выводам экспертов, вины пилотов в случившемся нет. Опытный экипаж действовал слаженно и быстро и даже имел шанс посадить горящий самолёт в Кубинке.

Путин наградил орденами Мужества посмертно лётчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Путин наградил орденами Мужества посмертно лётчиков разбившегося в Подмосковье Ил-112В

Напомним, 17 августа в подмосковной Кубинке потерпел катастрофу первый опытный образец самолёта Ил-112В. В Объединённой авиастроительной корпорации подтвердили, что авария случилась во время тренировочного полёта. Очевидцы сняли момент крушения Ил-112В, а Лайф публиковал видео с места трагедии. До крушения пилоты успели доложить диспетчеру о возгорании.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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