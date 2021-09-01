Авиаэксперт назвал Лайфу причины возгорания двигателя разбившегося в Кубинке Ил-112В

Двигатель, который стоял на потерпевшем крушение в подмосковной Кубинке Ил-112В, очень ненадёжный, о чём говорил даже его конструктор. В силовой установке ТВ7-117 существует несоответствие лопастей, из-за чего у неё повышенный износ втулок. В этом кроется причина пожаров моторов, рассказал Лайфу бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полётов Александр Романов.

"Про двигатель даже сам конструктор говорил, что они ненадёжные и когда-нибудь откажут. Так и получилось! Там есть несоответствие многим данным, в том числе и по лопастям, что приводит к большим износам втулок, и все эти пожары могут быть из-за этого", — сказал Романов.

К крушению воздушного судна могла привести оборванная тяга правого элерона, это часть механизации крыла, которая даёт подъёмную силу на взлёте и посадке, объяснил эксперт. Если в работе элерона происходит нарушение, то получается резкая разница подъёмных сил левого и правого крыла и "самолёт перевивается". Романов также считает, что какие-то из причин катастрофы можно было допустить заранее и избежать их.