НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин призвал глобальные цифровые платформы к сотрудничеству для защиты детей в Сети

Глава государства отметил, что обеспечение безопасности в онлайн-пространстве сегодня имеет важнейшее значение для благополучия несовершеннолетних. Однако усилий только государства недостаточно.

1 сентября, 10:35
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин рассчитывает на участие глобальных цифровых платформ в совместной работе в РФ по защите детей в Сети. Об этом глава государства рассказал на церемонии подписания "Добровольных обязательств" компаниями – учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде.

"Я очень рассчитываю, что вам удастся выстроить диалог с глобальными цифровыми платформами, привлечь их к совместной работе по защите детей в цифровой среде. Такой опыт есть уже во многих странах, в том числе европейских", — сказал российский лидер.

Путин на марафоне "Новое знание" рассказал школьникам, что бы он пожелал себе 16-летнему

Путин на марафоне "Новое знание" рассказал школьникам, что бы он пожелал себе 16-летнему

Путин отметил, что обеспечение безопасности в онлайн-пространстве сегодня имеет важнейшее значение для благополучия детей. Однако, как указал президент, одних усилий государства здесь недостаточно. Необходимо, чтобы общество и сам бизнес принимали активное участие в процессе.

Ранее Путин предупредил об информационном мусоре, который подаётся как истина. Доверять такой информации нельзя, ведь обычно это мнение не настоящих специалистов, а тех, кто выдаёт себя за них, указал глава государства.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Найти себя": О чём Путин говорил со школьниками на открытом уроке истории

сегодня в 11:51

Российские IT-компании создали Альянс по защите несовершеннолетних в Сети

сегодня в 11:19

Папа римский согласился с мудрыми словами Путина и по ошибке приписал их Меркель

сегодня в 11:02

Психиатры заподозрили деградацию мозга у сознавшегося в изнасиловании Костюшкина мужчины

сегодня в 11:47

Лавров перечислил качества, необходимые супруге дипломата

сегодня в 11:37

Новости партнеров

Layer 1