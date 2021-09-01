Путин призвал глобальные цифровые платформы к сотрудничеству для защиты детей в Сети
Глава государства отметил, что обеспечение безопасности в онлайн-пространстве сегодня имеет важнейшее значение для благополучия несовершеннолетних. Однако усилий только государства недостаточно.
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Президент России Владимир Путин рассчитывает на участие глобальных цифровых платформ в совместной работе в РФ по защите детей в Сети. Об этом глава государства рассказал на церемонии подписания "Добровольных обязательств" компаниями – учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде.
"Я очень рассчитываю, что вам удастся выстроить диалог с глобальными цифровыми платформами, привлечь их к совместной работе по защите детей в цифровой среде. Такой опыт есть уже во многих странах, в том числе европейских", — сказал российский лидер.
Путин отметил, что обеспечение безопасности в онлайн-пространстве сегодня имеет важнейшее значение для благополучия детей. Однако, как указал президент, одних усилий государства здесь недостаточно. Необходимо, чтобы общество и сам бизнес принимали активное участие в процессе.
Ранее Путин предупредил об информационном мусоре, который подаётся как истина. Доверять такой информации нельзя, ведь обычно это мнение не настоящих специалистов, а тех, кто выдаёт себя за них, указал глава государства.
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