Путин призвал глобальные цифровые платформы к сотрудничеству для защиты детей в Сети

Президент России Владимир Путин рассчитывает на участие глобальных цифровых платформ в совместной работе в РФ по защите детей в Сети. Об этом глава государства рассказал на церемонии подписания "Добровольных обязательств" компаниями – учредителями российского Альянса по защите детей в цифровой среде.

"Я очень рассчитываю, что вам удастся выстроить диалог с глобальными цифровыми платформами, привлечь их к совместной работе по защите детей в цифровой среде. Такой опыт есть уже во многих странах, в том числе европейских", — сказал российский лидер.

Путин отметил, что обеспечение безопасности в онлайн-пространстве сегодня имеет важнейшее значение для благополучия детей. Однако, как указал президент, одних усилий государства здесь недостаточно. Необходимо, чтобы общество и сам бизнес принимали активное участие в процессе.