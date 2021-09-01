Второй день марафона, который проходит с 1 по 3 сентября по всей России, откроет премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он проведёт лекцию в формате открытого урока для студентов и школьников.

"На пути к своей вершине крайне важно и полезно ориентироваться на тех, кто уже многого достиг в жизни. Просветительский марафон "Новое знание" — это, в первую очередь, достоверное знание из первых уст, он даёт российской молодёжи уникальную возможность получать знания у лучших профессионалов нашего времени", — отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.

Всего в рамках шести просветительских треков марафона "Новое знание" выступят более 150 лекторов и наставников, среди которых лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, а также видные государственные деятели. Трансляции будут организованы из студий в шести городах страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Сочи, Владивостока и Иннополиса. В программе запланированы не только выступления из студий, но и онлайн-включения и видеоэкскурсии с производственных и научных предприятий, театров, офисов компаний и спортивных стадионов.

А ранее президент РФ Владимир Путин поздравил школьников с началом нового учебного года. Глава государства заметил, что одни из самых любимых праздников в стране — Рождество и Новый год, но 1 сентября — тоже новый год, новый учебный год.