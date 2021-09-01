Путин, Мишустин, Лавров, Нурмагомедов и Баста: Выступления на марафоне "Новое знание" можно посмотреть онлайн
Второй день мероприятия откроет выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Глава кабмина проведёт лекцию в формате открытого урока для студентов и школьников.
Фото © Kremlin.ru
Выступления в рамках просветительского марафона "Новое знание" можно посмотреть на сайте общества "Знание" и в группе в соцсети "ВКонтакте". Такая возможность уже была во время встречи президента России Владимира Путина со школьниками в детском центре "Океан" во Владивостоке, о которой рассказывал Лайф.
Второй день марафона, который проходит с 1 по 3 сентября по всей России, откроет премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он проведёт лекцию в формате открытого урока для студентов и школьников.
"На пути к своей вершине крайне важно и полезно ориентироваться на тех, кто уже многого достиг в жизни. Просветительский марафон "Новое знание" — это, в первую очередь, достоверное знание из первых уст, он даёт российской молодёжи уникальную возможность получать знания у лучших профессионалов нашего времени", — отметил генеральный директор общества "Знание" Максим Древаль.
Всего в рамках шести просветительских треков марафона "Новое знание" выступят более 150 лекторов и наставников, среди которых лидеры бизнеса, науки, культуры и спорта, а также видные государственные деятели. Трансляции будут организованы из студий в шести городах страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Сочи, Владивостока и Иннополиса. В программе запланированы не только выступления из студий, но и онлайн-включения и видеоэкскурсии с производственных и научных предприятий, театров, офисов компаний и спортивных стадионов.
А ранее президент РФ Владимир Путин поздравил школьников с началом нового учебного года. Глава государства заметил, что одни из самых любимых праздников в стране — Рождество и Новый год, но 1 сентября — тоже новый год, новый учебный год.
В марафоне примут участие более 150 лекторов и наставников. Это успешные бизнесмены, учёные, представители культурной сферы, спортсмены, видные государственные деятели. Среди спикеров заявлены глава МИД РФ Сергей Лавров, рэпер Василий Вакуленко (Баста), уполномоченный при Президенте по правам ребёнка Анна Кузнецова, основатель компании Wildberries Татьяна Бакальчук, руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелёва, боец Хабиб Нурмагомедов и многие другие. Лайф сообщал, что президента Владимира Путина тоже пригласили поучаствовать в марафоне общества "Знание".
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