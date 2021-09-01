НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Стало известно, кто исполнил танец живота перед школьниками на линейке в Хабаровске

В городском Управлении образования уже заявили, что под сомнение поставлена концепция воспитательной работы во всей школе. В отношении директора и административного персонала проводят проверку.

1 сентября, 10:09
<p>Скриншот видео © Соцсети</p>

Скриншот видео © Соцсети

Начальник Управления образования города Хабаровска Татьяна Матвеенкова дала оценку записям, которые были сняты на линейке в школе № 76 в День знаний и сегодня распространились в соцсетях. На них молодая девушка в откровенном наряде исполняет танец живота под песню "Крылья" группы "Наутилус Помпилиус". Как оказалось, перед учениками выступила педагог дополнительного образования, которая преподаёт танцы.

"Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний", — сказала Матвеенкова, отметив, что Управление образования считает такие инициативы неприемлемыми.

Творожная запеканка и сосиска в тесте. Выяснилось, какие школьные блюда россияне любят больше всего

Творожная запеканка и сосиска в тесте. Выяснилось, какие школьные блюда россияне любят больше всего

В её комментарии, который есть в распоряжении Лайфа, подчёркивается, что под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы. В отношении директора учебного заведения и административного персонала, ответственного за проведение мероприятия, организована служебная проверка. По её результатам будут приняты решения, результаты которых будут опубликованы на официальном сайте администрации города, а также в аккаунтах в соцсетях.

Миллионы с родителей и убытки в отчётах: кто держит самые дорогие и элитные школы Москвы

Миллионы с родителей и убытки в отчётах: кто держит самые дорогие и элитные школы Москвы

"Приношу извинения за непрофессиональные решения руководства образовательного учреждения", — заключила Матвеенкова.

Ранее Лайф писал, что в Хабаровске на линейке школьникам показали танец живота. Видео выступления появилось в социальных сетях. Судя по комментариям, далеко не все оценили подобную выходку.

Авторы
Светлана Ибрагимова
Светлана Ибрагимова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Звёзды шоубиза собрали "школьный" плейлист и рассказали, на кого учились

сегодня в 09:29

Власти российского региона запретили продажу алкоголя 1 сентября

вчера в 15:57

Вдова худрука театра "Ромэн" Сличенко умерла через два месяца после смерти мужа

сегодня в 10:18

Путин, Мишустин, Лавров, Нурмагомедов и Баста: Выступления на марафоне "Новое знание" можно посмотреть онлайн

сегодня в 10:13

На видео попал вертолёт талибов, которые "подвесили человека", и вот что стоит за этим роликом

сегодня в 10:01

Новости партнеров

Layer 1