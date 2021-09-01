Стало известно, кто исполнил танец живота перед школьниками на линейке в Хабаровске

В городском Управлении образования уже заявили, что под сомнение поставлена концепция воспитательной работы во всей школе. В отношении директора и административного персонала проводят проверку.

Начальник Управления образования города Хабаровска Татьяна Матвеенкова дала оценку записям, которые были сняты на линейке в школе № 76 в День знаний и сегодня распространились в соцсетях. На них молодая девушка в откровенном наряде исполняет танец живота под песню "Крылья" группы "Наутилус Помпилиус". Как оказалось, перед учениками выступила педагог дополнительного образования, которая преподаёт танцы.

"Конечно, подобное выступление молодого учителя-педагога дополнительного образования по танцам, которое явилось его личной инициативой с задумкой о птице счастья, недопустимо и неуместно на празднике, посвящённом Дню знаний", — сказала Матвеенкова, отметив, что Управление образования считает такие инициативы неприемлемыми.

В её комментарии, который есть в распоряжении Лайфа, подчёркивается, что под сомнение поставлена концепция воспитательной работы всей школы. В отношении директора учебного заведения и административного персонала, ответственного за проведение мероприятия, организована служебная проверка. По её результатам будут приняты решения, результаты которых будут опубликованы на официальном сайте администрации города, а также в аккаунтах в соцсетях.

"Приношу извинения за непрофессиональные решения руководства образовательного учреждения", — заключила Матвеенкова.