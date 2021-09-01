Лайф узнал, что за подозрительные таблетки нашли полицейские на свадьбе Моргенштерна

Фото © LIFE

Полицейские нагрянули прямо на свадебный теплоход. Многие из гостей, по данным наших источников, показались сотрудникам подозрительными, поэтому было решено вызвать кинологов. Собаку пустили обследовать пространство возле барной стойки и показалось, что она что-то нашла рядом с ящиком со спасательными жилетами. И действительно — на ящике лежала книга, внутри которой находились подозрительные белые таблетки в количестве 71 штуки. Все они были отправлены на экспертизу.

Фото © LIFE

Кстати, изначально тайник вообще не прятали. К гостям на палубе подходил персонаж в одеянии священника и предлагал всем пройти "обязательный ритуал" — угоститься "таблеточкой" из разрезанной книги. После дегустации он желал гостям "приятного полёта". Но экспертиза показала, что "полёта" можно было ждать очень долго — "таблеточками" оказались самые обычные жевательные драже.

Видео © LIFE

А вот материал по поводу нарушения тишины всё-таки собрали. Что грозит организатору свадьбы за кутёж после 23:00, пока не известно.