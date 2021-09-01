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Лайф узнал, что за подозрительные таблетки нашли полицейские на свадьбе Моргенштерна

По палубе праздничного теплохода прогулялась служебная собака и нашла тайник рядом с ящиком со спасательными жилетами. Больше 70 белых драже были отправлены на экспертизу.

1 сентября, 09:58

Свадьба рэпера Алишера Моргенштерна с его возлюбленной Диларой Зинатуллиной отметилась чередой скандалов, в том числе драками, прыжками в торт и визитом сотрудников МВД на транспорте. По информации Лайфа, причиной вызова правоохранителей стали жалобы на нарушение тишины — людям мешала музыка.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Полицейские нагрянули прямо на свадебный теплоход. Многие из гостей, по данным наших источников, показались сотрудникам подозрительными, поэтому было решено вызвать кинологов. Собаку пустили обследовать пространство возле барной стойки и показалось, что она что-то нашла рядом с ящиком со спасательными жилетами. И действительно — на ящике лежала книга, внутри которой находились подозрительные белые таблетки в количестве 71 штуки. Все они были отправлены на экспертизу.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Кстати, изначально тайник вообще не прятали. К гостям на палубе подходил персонаж в одеянии священника и предлагал всем пройти "обязательный ритуал" — угоститься "таблеточкой" из разрезанной книги. После дегустации он желал гостям "приятного полёта". Но экспертиза показала, что "полёта" можно было ждать очень долго — "таблеточками" оказались самые обычные жевательные драже.

Видео © LIFE

А вот материал по поводу нарушения тишины всё-таки собрали. Что грозит организатору свадьбы за кутёж после 23:00, пока не известно.

Ранее Лайф писал, что Моргенштерн устроил стриптиз до узаконивания отношений — прямо перед загсом жених снял штаны.

Авторы
Николай Озеров
Николай Озеров
Марина Калегина
Марина Калегина

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