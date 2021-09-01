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Вдова худрука театра "Ромэн" Сличенко умерла через два месяца после смерти мужа

Причина кончины 93-летней актрисы пока не сообщается. Однако известно, что она очень тяжело переживала уход именитого супруга, в браке с которым прожила более 60 лет.

1 сентября, 10:18
<p>Тамилла Агамирова. Фото © ТАСС / Александр Саверкин </p>

Тамилла Агамирова. Фото © ТАСС / Александр Саверкин

В Подмосковье на 94-м году жизни скончалась вдова народного артиста СССР художественного руководителя цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко актриса Тамилла Агамирова. Она всего на два месяца пережила своего известного супруга, который ушёл из жизни 2 июля.

Как сообщает МК, Тамилла Суджаевна умерла в минувший вторник, 31 августа, в своём доме в посёлке Николина Гора Одинцовского городского округа. Причина смерти актрисы пока не уточняется. Однако известно, что она очень тяжело переживала смерть мужа.

Худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище

Худрука театра "Ромэн" Николая Сличенко похоронили на Троекуровском кладбище

В "Ромэне" Агамирова играла с 1952 года, за её плечами десятки театральных ролей, а также она снималась в кино. Телезрителям женщина известна по таким фильмам, как "Дон Кихот", "Человек и цепи", "Непокорённый батальон", "Маттео Фальконе" и другие. В браке со Сличенко актриса прожила более 60 лет, у них родились трое детей.

А ранее Лайф сообщал, что актёр из сериала "Воронины" умер за десять дней до 60-летнего юбилея. Артисту стало плохо, ему вызвали скорую, но спасти мужчину врачи не смогли.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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