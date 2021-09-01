Вдова худрука театра "Ромэн" Сличенко умерла через два месяца после смерти мужа

В Подмосковье на 94-м году жизни скончалась вдова народного артиста СССР художественного руководителя цыганского театра "Ромэн" Николая Сличенко актриса Тамилла Агамирова. Она всего на два месяца пережила своего известного супруга, который ушёл из жизни 2 июля.

Как сообщает МК, Тамилла Суджаевна умерла в минувший вторник, 31 августа, в своём доме в посёлке Николина Гора Одинцовского городского округа. Причина смерти актрисы пока не уточняется. Однако известно, что она очень тяжело переживала смерть мужа.

В "Ромэне" Агамирова играла с 1952 года, за её плечами десятки театральных ролей, а также она снималась в кино. Телезрителям женщина известна по таким фильмам, как "Дон Кихот", "Человек и цепи", "Непокорённый батальон", "Маттео Фальконе" и другие. В браке со Сличенко актриса прожила более 60 лет, у них родились трое детей.