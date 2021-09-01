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"Конец сентября — зона риска": Проценко перечислил причины возможной осенней вспышки ковида

Однако она может быть управляемой, всё зависит от граждан и их ответственного подхода к вакцинации, заметил доктор.

1 сентября, 10:31

Проценко назвал причины возможной осенней вспышки ковида. Видео © LIFE

Осенью начнётся волна сезонного гриппа, который в прошлом году был вытеснен коронавирусом, однако никуда не делся. Кроме того, есть опасность новой вспышки ковида к концу сентября. Об этом в рамках марафона "Новое знание" рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Поздняя осень — это очередной вызов, потому что осень для нас — это сезонный грипп, который никуда не делся, хотя в прошлом году он был вымещен коронавирусом. Конец сентября — начало октября — это такой характерный период для вируса гриппа. Ковид с повестки дня не снимается, плюс, зная инкубационный период, мы понимаем, что сейчас 1 сентября, ребята вернутся, многие соберутся. Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка", — сказал Проценко.

Врачи рассказали, нужно ли вакцинироваться от гриппа после прививки от ковида

Врачи рассказали, нужно ли вакцинироваться от гриппа после прививки от ковида

При этом он заметил, что этот риск управляемый — и в первую очередь самими гражданами. Если мы к этому периоду вакцинируемся от инфекции, то снизим опасность.

Проценко предупредил об осенней вспышке коронавируса

Проценко предупредил об осенней вспышке коронавируса

А ранее Денис Проценко раскрыл, как быстро пациенты до 60 лет восстанавливают силы после ковида. Так, пожилые люди после перенесённой коронавирусной инфекции могут приходить в себя в течение четырёх месяцев.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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