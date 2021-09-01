Проценко назвал причины возможной осенней вспышки ковида. Видео © LIFE

Осенью начнётся волна сезонного гриппа, который в прошлом году был вытеснен коронавирусом, однако никуда не делся. Кроме того, есть опасность новой вспышки ковида к концу сентября. Об этом в рамках марафона "Новое знание" рассказал главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко.

"Поздняя осень — это очередной вызов, потому что осень для нас — это сезонный грипп, который никуда не делся, хотя в прошлом году он был вымещен коронавирусом. Конец сентября — начало октября — это такой характерный период для вируса гриппа. Ковид с повестки дня не снимается, плюс, зная инкубационный период, мы понимаем, что сейчас 1 сентября, ребята вернутся, многие соберутся. Есть ощущение, что конец сентября — это зона риска, когда будет вспышка", — сказал Проценко.

При этом он заметил, что этот риск управляемый — и в первую очередь самими гражданами. Если мы к этому периоду вакцинируемся от инфекции, то снизим опасность.