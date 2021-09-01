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Полицейские задержали личного окулиста Навального

Точные причины случившегося пока не известны, однако её адвокат считает, что девушку принудительно доставят в суд на заседание по санитарному делу.

1 сентября, 10:49

Полицейские задержали личного окулиста Навального. Видео © Телеграм-канал "Олег Степанов. Команда"

В Москве задержана личный окулист Алексея Навального Анастасия Васильева. Об этом сообщил её адвокат Дмитрий Джулай.

"Я не знаю пока причины, скорее всего, везут в суд по санитарному делу, у неё сегодня заседание", — написал он в "Твиттере".

На кадрах с задержания видно, как правоохранители силой пытаются вывести Васильеву из помещения, однако та сопротивляется, стремясь передать кому-то ключи.

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А в апреле текущего года Анастасию Васильеву оштрафовали на 180 тысяч рублей за организацию массовой несогласованной акции у ИК-2 в Покрове, где содержится блогер Алексей Навальный. В полицию тогда за нарушение общественного порядка было доставлено девять человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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