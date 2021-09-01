Полицейские задержали личного окулиста Навального
Точные причины случившегося пока не известны, однако её адвокат считает, что девушку принудительно доставят в суд на заседание по санитарному делу.
Полицейские задержали личного окулиста Навального. Видео © Телеграм-канал "Олег Степанов. Команда"
В Москве задержана личный окулист Алексея Навального Анастасия Васильева. Об этом сообщил её адвокат Дмитрий Джулай.
"Я не знаю пока причины, скорее всего, везут в суд по санитарному делу, у неё сегодня заседание", — написал он в "Твиттере".
На кадрах с задержания видно, как правоохранители силой пытаются вывести Васильеву из помещения, однако та сопротивляется, стремясь передать кому-то ключи.
А в апреле текущего года Анастасию Васильеву оштрафовали на 180 тысяч рублей за организацию массовой несогласованной акции у ИК-2 в Покрове, где содержится блогер Алексей Навальный. В полицию тогда за нарушение общественного порядка было доставлено девять человек.
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