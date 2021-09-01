Полицейские задержали личного окулиста Навального. Видео © Телеграм-канал "Олег Степанов. Команда"

В Москве задержана личный окулист Алексея Навального Анастасия Васильева. Об этом сообщил её адвокат Дмитрий Джулай.

"Я не знаю пока причины, скорее всего, везут в суд по санитарному делу, у неё сегодня заседание", — написал он в "Твиттере".

На кадрах с задержания видно, как правоохранители силой пытаются вывести Васильеву из помещения, однако та сопротивляется, стремясь передать кому-то ключи.