Папа римский согласился с мудрыми словами Путина и по ошибке приписал их Меркель

Папа римский Франциск осудил вмешательство западных стран в ситуацию в Афганистане, процитировав президента России Владимира Путина. Хотя понтифик был уверен, что он приводит слова канцлера Германии Ангелы Меркель.

В эфире испанской радиостанции COPE его попросили прокомментировать новую политическую карту, формирующуюся в Афганистане после вывода американских войск. На это папа Франциск заявил журналисту, что ответит мудрой цитатой Меркель, назвав немецкого канцлера при этом "одной из величайших политических фигур мира".

"Переведу, надеюсь, что перевод правильный. "Необходимо положить конец безответственной политике вмешиваться извне и строить в других странах демократии, не принимая во внимание традиции народов", — сказал понтифик, переведя цитату на испанский язык.