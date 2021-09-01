Папа римский согласился с мудрыми словами Путина и по ошибке приписал их Меркель
Речь идёт о заявлении главы государства на пресс-конференции по итогам встречи с немецким канцлером в Москве. Тогда российский лидер подверг безответственную политику Запада жёсткой критике.
Папа римский Франциск. Фото © ТАСС / EPA / ETTORE FERRARI
Папа римский Франциск осудил вмешательство западных стран в ситуацию в Афганистане, процитировав президента России Владимира Путина. Хотя понтифик был уверен, что он приводит слова канцлера Германии Ангелы Меркель.
В эфире испанской радиостанции COPE его попросили прокомментировать новую политическую карту, формирующуюся в Афганистане после вывода американских войск. На это папа Франциск заявил журналисту, что ответит мудрой цитатой Меркель, назвав немецкого канцлера при этом "одной из величайших политических фигур мира".
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"Переведу, надеюсь, что перевод правильный. "Необходимо положить конец безответственной политике вмешиваться извне и строить в других странах демократии, не принимая во внимание традиции народов", — сказал понтифик, переведя цитату на испанский язык.
На самом деле эти слова произнёс президент России Владимир Путин 20 августа на пресс-конференции по итогам встречи с Меркель в Москве. Тогда глава государства подверг Запад жёсткой критике в связи с обострением в Афганистане.
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