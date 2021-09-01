Дуэт "Непара", который снискал славу в начале нулевых, распался из-за непростых внутренних отношений. Певец Александр Шоуа в эфире радиостанции "Москва FM" признался, что устал следить за дисциплиной в группе, в том числе контролировать свою экс-коллегу Викторию Талышинскую.

"Сложно призывать к порядку человека, который не очень серьёзно относится к делу. Приходится призывать к элементарным вещам: не пропустить репетицию, не опоздать на выступление, хотя бы прийти трезвым или трезвой на концерт. Я устал это всё держать в себе", — поделился Шоуа.

По словам музыканта, его бывшая коллега думала о себе что-то сверхъестественное, но работать не особо-то и старалась. Шоуа отметил, что быть во главе музыкального процесса и управлять им нельзя, когда каждый участник коллектива имеет собственное мнение.