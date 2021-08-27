Таюрская раскрыла, как на самом деле начались отношения с Ильичом и почему во всём виноват алкоголь
Софья призналась, что во многом началу романа поспособствовал карантин, потому что участники группы большое количество времени проводили вместе.
Фото © YouTube / Madam Kaka
30-летняя солистка группы Little Big в новом интервью блогерше Madam Kaka рассказала много подробностей из личной жизни, разумеется, вспомнив и о романе с Ильёй Прусикиным. Таюрская отметила, что к началу романа она уже разорвала свои длительные отношения, а Ильич развёлся с женой. Участники группы проводили карантин вместе, обдумывая новые проекты и нередко выпивая. И вот во время таких посиделок в комнате остались только Софья и Илья, которым и пришла в голову гениальная мысль.
Видео © YouTube / Madam Kaka
В какой-то вечер напились с ребятами. Остались вдвоём. Болтаешь по душам, сидишь и думаешь: "Блин, ну ты один, я одна. У меня давно не было секса. А может, попробуем?" Это происходит, и ты просыпаешься с мыслью: "Ладно, секс по дружбе!" Мы взрослые люди, здоровые, нам всем необходим секс. Это как будто бы ничего не меняет, вы просто чисто физически друг другу помогли
После этого дружеские отношения пары никак не изменились, однако к ним добавился секс без обязательств. Софья и Илья так пытались справиться с карантином и самоизоляцией, а также удовлетворить физические потребности. Никто не думал о чём-то более серьёзном, пока не зашёл разговор о том, что в будущем каждый из них, вероятно, встретит кого-то ещё. И эта идея им обоим не понравилась.
Переход этой грани, когда вы братаны и решили что-то попробовать, это одновременно страшно. А вдруг это испортит вашу дружбу, а вдруг это навредит вашей работе? Но ты отпускаешь этот момент и отдаёшься порыву
Солистка группы Little Big отметила, что их любовь не была похожа на обычную — страсть, а затем неизбежное затухание. Пара в первую очередь провела не один год в дружбе, что позволило им узнать все минусы и недостатки друг друга. Никто не питал лишних иллюзий и не мечтал изменить партнёра, поэтому, по словам Софьи, эта любовь и стала такой невероятной.
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