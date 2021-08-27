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Таюрская раскрыла, как на самом деле начались отношения с Ильичом и почему во всём виноват алкоголь

Софья призналась, что во многом началу романа поспособствовал карантин, потому что участники группы большое количество времени проводили вместе.

27 августа, 13:33

Фото © YouTube / Madam Kaka

30-летняя солистка группы Little Big в новом интервью блогерше Madam Kaka рассказала много подробностей из личной жизни, разумеется, вспомнив и о романе с Ильёй Прусикиным. Таюрская отметила, что к началу романа она уже разорвала свои длительные отношения, а Ильич развёлся с женой. Участники группы проводили карантин вместе, обдумывая новые проекты и нередко выпивая. И вот во время таких посиделок в комнате остались только Софья и Илья, которым и пришла в голову гениальная мысль.

Видео © YouTube / Madam Kaka

В какой-то вечер напились с ребятами. Остались вдвоём. Болтаешь по душам, сидишь и думаешь: "Блин, ну ты один, я одна. У меня давно не было секса. А может, попробуем?" Это происходит, и ты просыпаешься с мыслью: "Ладно, секс по дружбе!" Мы взрослые люди, здоровые, нам всем необходим секс. Это как будто бы ничего не меняет, вы просто чисто физически друг другу помогли

Софья Таюрская

Фото © Instagram / sonyatayurskaya и iliyaprusikin

Фото © Instagram / sonyatayurskaya и iliyaprusikin

После этого дружеские отношения пары никак не изменились, однако к ним добавился секс без обязательств. Софья и Илья так пытались справиться с карантином и самоизоляцией, а также удовлетворить физические потребности. Никто не думал о чём-то более серьёзном, пока не зашёл разговор о том, что в будущем каждый из них, вероятно, встретит кого-то ещё. И эта идея им обоим не понравилась.

Переход этой грани, когда вы братаны и решили что-то попробовать, это одновременно страшно. А вдруг это испортит вашу дружбу, а вдруг это навредит вашей работе? Но ты отпускаешь этот момент и отдаёшься порыву

Софья Таюрская

Фото © Instagram / sonyatayurskaya и iliyaprusikin

Фото © Instagram / sonyatayurskaya и iliyaprusikin

Солистка группы Little Big отметила, что их любовь не была похожа на обычную — страсть, а затем неизбежное затухание. Пара в первую очередь провела не один год в дружбе, что позволило им узнать все минусы и недостатки друг друга. Никто не питал лишних иллюзий и не мечтал изменить партнёра, поэтому, по словам Софьи, эта любовь и стала такой невероятной.

Ильич тайком снял обнажённую Таюрскую, показав, что иногда утро бывает по-настоящему добрым

Ильич тайком снял обнажённую Таюрскую, показав, что иногда утро бывает по-настоящему добрым

Авторы
Анна Бояршина
Анна Бояршина

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