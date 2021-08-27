Айза ударила Олега Майами ниже пояса, рассказав о своей интимной жизни после расставания

На днях популярный 30-летний рэпер Олег Майами выпустил интервью-исповедь, где не смог обойти свои отношения с Айзой. По его словам, бывшая Гуфа устраивала ему истерики и доводила его мелкими придирками, а после расставания обрывала ему телефон, звоня даже с номеров детей. Айза сразу резко высказалась в "Инстаграме" по поводу этих откровений, а позже удалила пост, заявив, что Олег достоин только одной сториз.

Фото © Instagram / aizalovesam

Но, видимо, эта тема никак не давала инста-диве покоя, потому что она выпустила полный разбор недостатков рэпера. По словам Айзы, Олег ведёт себя абьюзивно и всех использует, интересуясь только своей выгодой, а после проявляя лютую неблагодарность. И про панические атаки у бывшей жены Гуфа было совершенно другое мнение — она постоянно терпела побои.

Ты гнилой человек от начала и до конца! Ты говоришь про мои атаки?! Я лежала на полу, потому что ты бросал меня на пол, рвал на мне одежду и не выпускал из квартиры! Айза Долматова

Фото © Instagram / aizalovesam и miamioleg_official

В этих отношениях Айза считала себя жертвой и созналась, что действительно писала Олегу первое время, но это было сразу после разрыва и не так, как преподносит это рэпер. "Ты мне всегда говорил, что я [никого] не найду лучше тебя! И что такого *** больше нет. Но если бы ты не заблокировал меня во всех щелях, то я бы прислала тебе пенисы гораздо красивее твоего и умелее! А обладатели их ещё и порядочнее тебя и умнее!" — возмущалась блогерша после того, как бывший парень назвал её хайпожоркой.

Фото © Instagram / aizalovesam и miamioleg_official