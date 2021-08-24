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    Олег Майами окончательно уничтожил Айзу, рассказав, почему заблокировал номера даже её детей

    По словам музыканта, блогерша до сих пор ему названивает и пишет сообщения, устраивая новые скандалы.

    24 августа, 15:11

    Фото © Premier

    Популярный 30-летний рэпер Олег Майами дал интервью платформе Premier, где ответил на многие животрепещущие вопросы — об ориентации, о смерти отчима, о скандале с Фадеевым и Бастой. Ну и, конечно, он не мог обойти стороной Айзу, с которой расстался весной этого года. По словам музыканта, сперва всё было идеально: он сделал первый шаг и пригласил бывшую жену Гуфа в кино. А когда он её увидел, то понял, что это точно любовь.

    Видео © Premier

    Их отношения Олег считал чем-то прекрасным, пока у Айзы не участились приступы. Она называла это паническими атаками, и рэпер был просто в ужасе. Любимая кричала и плакала, бросалась на пол и колотила руками. Сперва парень искренне пугался и пытался ей помочь, а потом перестал реагировать, заметив, что в этих приступах слишком много театральности. Зато эти истерики стали доводить его самого до такого же состояния.

    Это всё превращалось во что-то максимально странное и страшное. Последний рубеж наших отношений был весь на ссорах и криках. Орали просто по-страшному

    Олег Майями

    Фото © Instagram / miamioleg_official

    Фото © Instagram / miamioleg_official

    Последней каплей стал инцидент на шоу "Плохие песни", который и привёл к расставанию. Тогда фанатам показалось, что Олег вспылил на пустом месте, но в интервью он объяснил, что эта тема была в их доме долгоиграющей. До этого друг затащил его в стрип-клуб, после чего рэпер честно во всём сознался любимой. Но она не простила его и затаила обиду, вспоминая этот случай по несколько раз в день. Поэтому во время съёмки шоу рэпер просто взорвался на очередную пассивно-агрессивную подколку Айзы.

    Она опять выпрыгивала из машины, мне опять нужно было её останавливать. Потом она сидит на полу и рыдает, я держусь за голову, потому что внутри всё взрывается. Я не знаю, как решить эту проблему. Она не успокаивается. И ведь ни с чего происходит это всё

    Олег Майами

    Фото © Instagram / miamioleg_official

    Фото © Instagram / miamioleg_official

    Олег добавил, что Айза до сих пор обрывает ему телефон: звонит и пишет с различных номеров, ему даже приходится её постоянно блокировать. "Мне совершенно не хочется числиться как её третий чувак, с которым у неё будут после расставания продолжаться какие-то качели. Я хочу, чтобы в нашей большой любви была поставлена красивая точка. Айзе нужно тормозить. Ей нужно научиться принимать себя счастливой, а не делать вид, что она счастлива", — подчеркнул рэпер в интервью.

    Фото © Instagram / aizalovesam и miamioleg_official

    Фото © Instagram / aizalovesam и miamioleg_official

    Очевидно, его бывшая возлюбленная посмотрела ролик и осталась им недовольна. Айза опубликовала пост об Олеге, намекнув на его ложь и преувеличения. Он даже нашел отклик у её подписчиков, но позже блогерша его удалила.

    Айза сделала аборт на 2-м месяце беременности, несмотря на то что её бывший Олег Майами был против

    Айза сделала аборт на 2-м месяце беременности, несмотря на то что её бывший Олег Майами был против

    Авторы
    Анна Бояршина
    Анна Бояршина

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