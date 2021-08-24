Олег Майами окончательно уничтожил Айзу, рассказав, почему заблокировал номера даже её детей

Популярный 30-летний рэпер Олег Майами дал интервью платформе Premier, где ответил на многие животрепещущие вопросы — об ориентации, о смерти отчима, о скандале с Фадеевым и Бастой. Ну и, конечно, он не мог обойти стороной Айзу, с которой расстался весной этого года. По словам музыканта, сперва всё было идеально: он сделал первый шаг и пригласил бывшую жену Гуфа в кино. А когда он её увидел, то понял, что это точно любовь.

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Их отношения Олег считал чем-то прекрасным, пока у Айзы не участились приступы. Она называла это паническими атаками, и рэпер был просто в ужасе. Любимая кричала и плакала, бросалась на пол и колотила руками. Сперва парень искренне пугался и пытался ей помочь, а потом перестал реагировать, заметив, что в этих приступах слишком много театральности. Зато эти истерики стали доводить его самого до такого же состояния.

Это всё превращалось во что-то максимально странное и страшное. Последний рубеж наших отношений был весь на ссорах и криках. Орали просто по-страшному Олег Майями

Фото © Instagram / miamioleg_official

Последней каплей стал инцидент на шоу "Плохие песни", который и привёл к расставанию. Тогда фанатам показалось, что Олег вспылил на пустом месте, но в интервью он объяснил, что эта тема была в их доме долгоиграющей. До этого друг затащил его в стрип-клуб, после чего рэпер честно во всём сознался любимой. Но она не простила его и затаила обиду, вспоминая этот случай по несколько раз в день. Поэтому во время съёмки шоу рэпер просто взорвался на очередную пассивно-агрессивную подколку Айзы.

Она опять выпрыгивала из машины, мне опять нужно было её останавливать. Потом она сидит на полу и рыдает, я держусь за голову, потому что внутри всё взрывается. Я не знаю, как решить эту проблему. Она не успокаивается. И ведь ни с чего происходит это всё Олег Майами

Фото © Instagram / miamioleg_official

Олег добавил, что Айза до сих пор обрывает ему телефон: звонит и пишет с различных номеров, ему даже приходится её постоянно блокировать. "Мне совершенно не хочется числиться как её третий чувак, с которым у неё будут после расставания продолжаться какие-то качели. Я хочу, чтобы в нашей большой любви была поставлена красивая точка. Айзе нужно тормозить. Ей нужно научиться принимать себя счастливой, а не делать вид, что она счастлива", — подчеркнул рэпер в интервью.

Фото © Instagram / aizalovesam и miamioleg_official