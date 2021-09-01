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Школьник попросил Путина подписаться на его YouTube-канал и резко увеличил число подписчиков

Это произошло всего за два часа после того, как он озвучил главе государства своё пожелание. Сейчас количество подписавшихся уже превысило 1,19 тысячи человек.

1 сентября, 11:15

Школьник попросил Путина подписаться на его YouTube-канал и резко увеличил число подписчиков. Видео © LIFE

Школьник из Бурятии Егор Сотнич в рамках марафона "Новое знание" попросил президента России Владимира Путина подписаться на его ютуб-канал, и это помогло мальчику в два раза увеличить число подписчиков.

Примечательно, что это произошло всего за два часа после просьбы ребёнка. Сейчас на его канал подписано уже более 1,19 тысячи человек. После того как школьник обратился к Путину, глава государства переспросил его "Что нужно подписать?", а затем пообещал, что подумает над предложением.

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А ранее Владимир Путин рассказал школьникам, что бы он пожелал себе 16-летнему. Самое главное, подчеркнул президент в беседе с ребятами, — определить цель, не бояться мечтать и верить в себя.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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