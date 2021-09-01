Сборная России осталась без защитника перед матчем с Хорватией

"На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах. Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения", — заявил старший врач команды Владимир Хайтин.