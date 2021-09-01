НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Сборная России осталась без защитника перед матчем с Хорватией

Ранее расположение команды из-за повреждений покинули Станислав Магкеев и Сергей Петров.

1 сентября, 12:19
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков из-за травмы вынужден покинуть расположение сборной России по футболу перед матчами отбора ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.

"На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах. Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения", — заявил старший врач команды Владимир Хайтин.

Вслед за Макгеевым: Защитник Петров не сможет помочь сборной России из-за травмы

Вслед за Макгеевым: Защитник Петров не сможет помочь сборной России из-за травмы

Отметим, что Чистяков присоединился к команде после того, как из-за травмы её расположение покинул Станислав Магкеев. Кроме того, помочь национальной команде не сможет Сергей Петров.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

"Ситуация благоприятная": Почётный президент РФС поделился ожиданиями перед матчем против сборной Хорватии

сегодня в 11:34
Life

Российский легкоатлет Таймазов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

сегодня в 13:19

Экономист и социолог оценили перспективы России при населении в 500 млн человек

сегодня в 13:21

Иммунолог Крючков спрогнозировал сроки окончания пандемии коронавируса

сегодня в 13:14

Страны ЕС отказались принимать беженцев из Афганистана

сегодня в 13:05

Новости партнеров

Layer 1