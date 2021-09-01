Сборная России осталась без защитника перед матчем с Хорватией
Ранее расположение команды из-за повреждений покинули Станислав Магкеев и Сергей Петров.
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Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков из-за травмы вынужден покинуть расположение сборной России по футболу перед матчами отбора ЧМ-2022, сообщает пресс-служба национальной команды.
"На предыгровой тренировке Дмитрий Чистяков подвернул голеностоп и не сможет помочь сборной команде в ближайших матчах. Медицинским и тренерским штабами принято решение отпустить футболиста в расположение клуба для дальнейшей диагностики и лечения", — заявил старший врач команды Владимир Хайтин.
Отметим, что Чистяков присоединился к команде после того, как из-за травмы её расположение покинул Станислав Магкеев. Кроме того, помочь национальной команде не сможет Сергей Петров.
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