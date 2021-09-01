Российский легкоатлет Таймазов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

Легкоатлет Муса Таймазов принёс России 32-ю золотую медаль на Паралимпиаде в Токио, выиграв соревнования по метанию клаба в классе F51 с мировым рекордом.

Отметим, что предыдущее лучшее достижение он побил почти на метр, а принадлежало оно сербу Желько Димитриевичу, который занял второе место. Третьим стал словак Мариан Курея.