Российский легкоатлет Таймазов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом
Наша сборная по-прежнему продолжает находиться на втором месте в общем зачёте Игр.
Легкоатлет Муса Таймазов принёс России 32-ю золотую медаль на Паралимпиаде в Токио, выиграв соревнования по метанию клаба в классе F51 с мировым рекордом.
Отметим, что предыдущее лучшее достижение он побил почти на метр, а принадлежало оно сербу Желько Димитриевичу, который занял второе место. Третьим стал словак Мариан Курея.
Таким образом, в активе сборной России теперь 89 медалей: 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. В общем зачёте наша команда находится на втором месте, уступая лишь Китаю.
Комментариев: 0