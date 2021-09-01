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Российский легкоатлет Таймазов выиграл золото Паралимпиады с мировым рекордом

Наша сборная по-прежнему продолжает находиться на втором месте в общем зачёте Игр.

1 сентября, 13:19
<p>Фото © <a href="https://www.stmkala.ru/sport/9904/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Комитет по спорту, туризму и делам молодежи</a></p>

Фото © Комитет по спорту, туризму и делам молодежи

Легкоатлет Муса Таймазов принёс России 32-ю золотую медаль на Паралимпиаде в Токио, выиграв соревнования по метанию клаба в классе F51 с мировым рекордом.

Отметим, что предыдущее лучшее достижение он побил почти на метр, а принадлежало оно сербу Желько Димитриевичу, который занял второе место. Третьим стал словак Мариан Курея.

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Таким образом, в активе сборной России теперь 89 медалей: 32 золотые, 20 серебряных и 37 бронзовых наград. В общем зачёте наша команда находится на втором месте, уступая лишь Китаю.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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