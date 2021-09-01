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Ушедшему с "Матч ТВ" комментатору Арустамяну предложили руководящий пост в РФС

Ранее стало известно, что он покинул канал из-за выхода интервью с футболистом Павлом Мамаевым.

1 сентября, 14:51
<p>Фото © ТАСС / Виноградов Сергей</p>

Фото © ТАСС / Виноградов Сергей

Бывшему комментатору телеканала "Матч ТВ" Нобелю Арустамяну предложили один из руководящих постов в РФС. Об этом сообщил его коллега Константин Генич.

"Сегодня узнал, что Нобелю предложили один из руководящих постов в РФС! Нобель, брат, это правда? Отвечай на звонки!" — написал Генич в своём телеграм-канале.

В погоне за Бузовой, Мамаевой и пикантным рейтингом "Матч ТВ" теряет топовых комментаторов

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Ранее Лайф сообщал, что журналист и комментатор Нобель Арустамян заявил, что уходит с телеканала "Матч ТВ", на котором работал в течение шести лет. Поводом для этого стал выход интервью с футболистом Павлом Мамаевым, в котором тот говорил о разводе с женой Аланой.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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