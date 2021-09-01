СМИ: "Локомотив" договорился о переходе игрока "Челси"

"Локомотив" договорился с лондонским "Челси" об аренде воспитанника "аристократов" Фаустино Анджорина, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.

По данным инсайдера, клубы уже подписали соглашение, осталось только объявить о переходе. Футболист проведёт в "Локомотиве" год на правах аренды с правом выкупа за 20 миллионов евро. При этом за "Челси" останется право обратного выкупа за сумму вдвое больше.