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СМИ: "Локомотив" договорился о переходе игрока "Челси"

Ранее "железнодорожники" заключили контракт с нападающим из Нидерландов.

1 сентября, 14:48

Фото © ТАСС / РА / Adam Davy

"Локомотив" договорился с лондонским "Челси" об аренде воспитанника "аристократов" Фаустино Анджорина, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём твиттере.

По данным инсайдера, клубы уже подписали соглашение, осталось только объявить о переходе. Футболист проведёт в "Локомотиве" год на правах аренды с правом выкупа за 20 миллионов евро. При этом за "Челси" останется право обратного выкупа за сумму вдвое больше.

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Отметим, что большую часть матчей Анджорин провёл за молодёжную команду "Челси", однако в его послужном списке имеются пять встреч за основную команду. Одна из них была против "Краснодара" в прошлом сезоне Лиги чемпионов.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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