Американский телеканал назвал Зеленского "президентом Левински"

Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN ошиблась при написании фамилии президента Украины Владимира Зеленского, назвав того президентом Левински. Материал выпущен ещё 31 августа, однако опечатка не исправлена до сих пор.

Сюжет посвящён встрече лидера Незалежной с министром обороны США Ллойдом Остином. Ошибка допущена в самом начале текстового описания мероприятия, при этом в других абзацах фамилия украинского президента написана верно.

Фамилия Левински очень знакома жителям Соединённых Штатов, ведь именно с ней связан один из самых известных скандалов американского политического мира. В 1998 году были опубликованы данные о сексуальных отношениях между президентом Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Это привело к попытке импичмента главы государства Палатой представителей Конгресса, однако всё завершилось последующим оправданием политика по всем пунктам.