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Американский телеканал назвал Зеленского "президентом Левински"

Эта фамилия знакома жителям Штатов и всего мира, ведь именно с ней связан один из самых известных скандалов в американской политике.

1 сентября, 15:06
<p>Фото © Сайт президента Украины</p>

Фото © Сайт президента Украины

Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN ошиблась при написании фамилии президента Украины Владимира Зеленского, назвав того президентом Левински. Материал выпущен ещё 31 августа, однако опечатка не исправлена до сих пор.

Скриншот © C-SPAN

Скриншот © C-SPAN

Сюжет посвящён встрече лидера Незалежной с министром обороны США Ллойдом Остином. Ошибка допущена в самом начале текстового описания мероприятия, при этом в других абзацах фамилия украинского президента написана верно.

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Фамилия Левински очень знакома жителям Соединённых Штатов, ведь именно с ней связан один из самых известных скандалов американского политического мира. В 1998 году были опубликованы данные о сексуальных отношениях между президентом Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Это привело к попытке импичмента главы государства Палатой представителей Конгресса, однако всё завершилось последующим оправданием политика по всем пунктам.

Напомним, сегодня, 1 сентября, Владимир Зеленский должен провести переговоры с президентом США Джо Байденом. При этом американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог Борис Межуев раскрыл Лайфу причины такого решения.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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