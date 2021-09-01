Американский телеканал назвал Зеленского "президентом Левински"
Эта фамилия знакома жителям Штатов и всего мира, ведь именно с ней связан один из самых известных скандалов в американской политике.
Фото © Сайт президента Украины
Американская сеть кабельного и спутникового телевидения C-SPAN ошиблась при написании фамилии президента Украины Владимира Зеленского, назвав того президентом Левински. Материал выпущен ещё 31 августа, однако опечатка не исправлена до сих пор.
Скриншот © C-SPAN
Сюжет посвящён встрече лидера Незалежной с министром обороны США Ллойдом Остином. Ошибка допущена в самом начале текстового описания мероприятия, при этом в других абзацах фамилия украинского президента написана верно.
Фамилия Левински очень знакома жителям Соединённых Штатов, ведь именно с ней связан один из самых известных скандалов американского политического мира. В 1998 году были опубликованы данные о сексуальных отношениях между президентом Биллом Клинтоном и 22-летней сотрудницей Белого дома Моникой Левински. Это привело к попытке импичмента главы государства Палатой представителей Конгресса, однако всё завершилось последующим оправданием политика по всем пунктам.
Напомним, сегодня, 1 сентября, Владимир Зеленский должен провести переговоры с президентом США Джо Байденом. При этом американский лидер отказался проводить совместную пресс-конференцию. Политолог Борис Межуев раскрыл Лайфу причины такого решения.
Комментариев: 0