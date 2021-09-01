НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Синоптик: Бабьего лета в Петербурге может и не быть

Однако относительно тёплая погода ещё может побаловать жителей Северной столицы в начале или середине октября.

1 сентября, 15:00
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов считает, что бабьего лета в городе на Неве может и не быть. По предварительным показателям, погода в течение всего сентября будет близка к исторической норме, то есть нежаркой и ветренной.

"Что касается бабьего лета, то сейчас к нему предпосылок нет. Но последние годы о чём у нас говорят? Что бабье лето постепенно смещается на октябрь, а иногда даже на середину октября. Так что надежда ещё есть", — обнадёжил он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Врач раскрыла главный способ защиты от гриппа при похолодании

Врач раскрыла главный способ защиты от гриппа при похолодании

А вот грядущее похолодание в центральной части России можно расценивать как предвестник бабьего лета, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, после непродолжительного понижения температуры в ряд областей, в том числе Москву и Подмосковье, ещё должно вернуться тепло.

Ранее Лайф сообщал об одиннадцати регионах России, где ожидается первый снег в начале сентября. Также синоптики предупредили метеозависимых россиян о "барическом дне" из-за резкой смены погоды.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1