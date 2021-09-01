Синоптик: Бабьего лета в Петербурге может и не быть

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов считает, что бабьего лета в городе на Неве может и не быть. По предварительным показателям, погода в течение всего сентября будет близка к исторической норме, то есть нежаркой и ветренной.

"Что касается бабьего лета, то сейчас к нему предпосылок нет. Но последние годы о чём у нас говорят? Что бабье лето постепенно смещается на октябрь, а иногда даже на середину октября. Так что надежда ещё есть", — обнадёжил он в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

А вот грядущее похолодание в центральной части России можно расценивать как предвестник бабьего лета, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, после непродолжительного понижения температуры в ряд областей, в том числе Москву и Подмосковье, ещё должно вернуться тепло.