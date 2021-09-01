В Хабаровском крае сотрудники МЧС на лодках доставили учеников в школы

Дети прямо в форме прокатились до дверей учебных заведений на надувных плавсредствах. Отметим, что все ребята были в спасательных жилетах.

В Нанайском районе Хабаровского края сотрудники МЧС России по-прежнему помогают с передвижением людям, проживающим в сёлах, где оказались частично затоплены дороги. На лодках в этом районе они перевезли уже более 140 человек. В День знаний, 1 сентября, сотрудники ведомства организовали доставку школьников в учебные заведения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Запись с места событий представители ведомства опубликовали на "Ютубе".

По данным МЧС, в населённых пунктах, затронутых гребнем амурского паводка, уровень воды продолжает снижаться, но территории частично всё ещё под её властью. Спасатели продолжают дежурство. Так, в Корсаково-2 Хабаровского района ежедневно проводится патрулирование на лодках.









В Комсомольске-на-Амуре сотрудники МЧС постоянно следят за состоянием дамб. Из ливневых коллекторов непрерывно откачивается вода с помощью стационарных насосных групп.

По состоянию на утро 1 сентября 2021 года на территории Хабаровского края под влиянием амурского паводка находилось 57 населённых пунктов в 7 муниципальных образованиях. Всего было подтоплено 35 жилых домов, 195 приусадебных участков, 1660 дачных участков, 497 земельных участков и 87 участков дорог.