Едва пришедшая в себя после тяжёлой болезни МакSим сама привела дочь на школьную линейку

На снимке исполнительница в хорошем настроении позирует на камеру в окружении других родителей. Абросимова воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Александру и шестилетнюю Марию.

Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская рассказала Лайфу, что МакSим ежедневно тренируется и уже не весит 35 килограммов, как было при выписке после недель, проведённых в больнице.

"Она ежедневно тренируется, ходит под присмотром доктора. Для неё, как и для дочки, было очень важно присутствовать на этом дне. Она никогда не пропускает семейные праздники или то, что важно ей и детям. Никогда не ставит концерты на семейные события", — уточнила Богушевская.