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Едва пришедшая в себя после тяжёлой болезни МакSим сама привела дочь на школьную линейку

На снимке, появившемся в "Инстаграме", исполнительница в хорошем настроении позирует на камеру в окружении других родителей.

1 сентября, 13:51
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CTRnbn4jGfN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">bohonskayainessa</a></p>

Фото © Instagram / bohonskayainessa

Певица МакSим (Марина Абросимова), восстанавливающаяся после продолжительной болезни, сама привела младшую дочь Марию на линейку 1 сентября. Фотографиями со школьного крыльца поделилась в "Инстаграме" директор учебного заведения Инесса Бохонская.

На снимке исполнительница в хорошем настроении позирует на камеру в окружении других родителей. Абросимова воспитывает двух дочерей — 12-летнюю Александру и шестилетнюю Марию.

Менеджер МакSим раскрыла детали реабилитации певицы после выписки из больницы

Менеджер МакSим раскрыла детали реабилитации певицы после выписки из больницы

Пиар-менеджер певицы Яна Богушевская рассказала Лайфу, что МакSим ежедневно тренируется и уже не весит 35 килограммов, как было при выписке после недель, проведённых в больнице.

"Она ежедневно тренируется, ходит под присмотром доктора. Для неё, как и для дочки, было очень важно присутствовать на этом дне. Она никогда не пропускает семейные праздники или то, что важно ей и детям. Никогда не ставит концерты на семейные события", — уточнила Богушевская.

МакSим показала первое фото из дома, и одна деталь не могла не напугать фанатов

МакSим показала первое фото из дома, и одна деталь не могла не напугать фанатов

Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску. А позже она сама вышла на связь с поклонниками.

13 августа журналистам удалось снять момент выписки артистки из больницы. МакSим передвигалась в инвалидном кресле, а на лице у неё были глухие затемнённые очки и маска. Позже сообщалось, что певице придётся отправиться в реабилитационный центр, однако эту информацию представители звезды опровергли.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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