Умер гитарист рок-группы "Зоопарк" Александр Храбунов
Музыканту был 61 год. Известно, что он тяжело болел. Место и дата прощания с Храбуновым пока не называются.
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В Санкт-Петербурге на 62-м году жизни после продолжительной борьбы со смертельной болезнью скончался гитарист, участник советской рок-группы "Зоопарк" Александр Храбунов. Об этом сообщила экс-администратор Ленинградского рок-клуба Ольга Слободская в посте на своей странице в "Фейсбуке".
О смерти музыканта также написал журналист Алексей Певчев.
"Сегодня не стало Александра Храбунова — бессменного участника и одного из основателей "Зоопарка". Услышать его гитару можно на всех записях команды. Настоящий мудрый профессор отечественной высшей школы рок-н-ролла", — указал Певчев.
Александр Храбунов родился 30 сентября 1959 года в Петрозаводске. В 1977 году, когда ему было 18 лет, он переехал в Ленинград. Там Храбунов основал "Прощай, чёрный понедельник". Спустя три года он познакомился с Майком Науменко, который пригласил его в 1981 году в свою группу "Зоопарк". Храбунов вошёл в первый состав коллектива и проработал в нём десять лет — до внезапной смерти Науменко в 1991 году.
После распада "Зоопарка" Александр Храбунов сотрудничал с группами "Санкт-Петербург", The Hoox, Krakatau Surfers, Kaktuzz, "Учебно-лечебный коллектив "Группа Триста", "Зоо-Парк".
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