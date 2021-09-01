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Экономист и социолог оценили перспективы России при населении в 500 млн человек

По их мнению, страна стала бы великой державой с высокими показателями развития при разумной экономической политике. При этом важность фактора численности для могущества государства никто не отменял.

1 сентября, 13:21
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Россия может быть экономически благополучной с населением в 500 миллионов человек, если в стране вести грамотную экономическую политику, а также модернизировать производство. Такое мнение выразил директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ Георгий Остапкович.

"Вопрос в том, какая производительность была бы у этого населения в 500 миллионов человек. Можно иметь и 1,5 миллиарда и жить с низкой производительностью или иметь 330 миллионов человек, как в США, и они выпускали бы товаров и услуг больше или столько же, сколько весь Китай", — приводит "Газета.ru" его слова.

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Остапкович считает низкую производительность труда одной из основных проблем в нашей стране. Однако это происходит не из-за неквалифицированных специалистов, а из-за износа оборудования, на котором в принципе сложно работать, не говоря уже о повышении производительности, указал собеседник издания.

При этом, как считает профессор кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ имени Ломоносова Александр Синельников, фактор численности населения никто не отменял. Именно по этой причине, по словам эксперта, маленькие страны никогда не станут великими державами, даже если у них будут высокие экономические показатели. В пример он привёл Китай, который, по его убеждению, не имел бы такого значения в мире, если бы не его громадная численность в один миллиард и 400 миллионов человек.

"Интенсивно развитая экономика может быть и у небольших стран, конечно, и у многих есть, но их значение в мире не очень велико. Потому что когда показатели на одного человека умножаются на маленькую численность населения, то оказывается, что эти страны не так уж и сильны", — цитирует телеканал "360" слова Синельникова.

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Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что население России могло бы достигать 500 миллионов человек, если бы не два распада страны в XX веке. Президент обратил внимание, что на протяжении прошлого века дважды "рассыпалась российская государственность": после революции 1917 года и при развале Советского Союза.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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